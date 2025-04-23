الجماهير كلمة السر، ماذا يحتاج الأهلي للتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا؟

دوري أبطال أفريقيا، يسعى الفريق الأول بالنادي الأهلي لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال مواجهة الهامة والمرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويراهن الأهلي على جماهيره بعدما أعلن في وقت سابق موافقة الأمن على السعة الكاملة للجماهير باستاد القاهرة الدولي.

وأمام فريق الأهلي سيناريوهان فقط من أجل تحقيق إنجاز التأهل لنهائي دوري الأبطال للموسم السادس على التوالي.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمام صن داونز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

سيناريو تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويحتاج النادي الأهلي إلى الفوز بأي نتيجة ليضمن التأهل إلى نهائي دوري الأبطال.

وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل السلبي فسيتم اللجوء للأشواط الإضافية، وحال استمرار التعادل سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم هوية صاحب بطاقة التأهل للنهائي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز باياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا على ستاد القاهرة الدولي بعد غدا الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

ويدخل فريق الأهلي، معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء استعدادا للمباراة

وحصل لاعبو النادي الأهلي على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من جنوب أفريقيا.

واستأنف الفريق تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش، على أن يتم إعلان قائمة المباراة والدخول في معسكر مغلق عقب مران الفريق الأحمر اليوم.

معلق “القاضية ممكن”

وأعلن المعلق التونسي عصام الشوالي، المشهور بكونه “معلق القاضية ممكن”، قيامه بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الشوالي عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: "في ليلة أفريقية واعدة تُحبس فيها الأنفاس، يوم الجمعة إن شاء الله، يلتقي الأهلي المصري بفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، ضمن اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

صراع كروي على أرضية استاد القاهرة

وواصل الشوالي: "هي ليست مجرد مباراة، بل صراع كروي بين تاريخ عريق يبحث عن المجد القاري للمرة الثالثة عشرة، وطموح متجدّد يسعى لإثبات الهيمنة على خارطة الكرة الأفريقية.. على أرضية ستاد القاهرة، وبين هتافات الجماهير الحمراء التي لن ترضى إلا باللقب يدخل الأهلي اللقاء بثقل الخبرة والإصرار والروح، فيما يحل صن داونز ضيفًا شجاعًا لا يخشى التحديات كما يعرف جيدًا صعوبة المواجهة في معقل المارد الأحمر..".



وأتم: "مواجهة واعدة ومثيرة… عنوانها: من يستحق العبور نحو المجد.. نلتقي يوم الجمعة باذن الله".

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