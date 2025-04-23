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رياضة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز بدوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي للمواجهة الهامة والمرتقبة أمام  صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تعادل سلبيا أمام صن داونز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على استاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز باياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا على ستاد القاهرة الدولي بعد غدا الجمعة في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

 

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

ويدخل فريق الأهلي، معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء استعدادا للمباراة

وحصل لاعبو النادي الأهلي على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من جنوب أفريقيا.

واستأنف الفريق تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش، على أن يتم إعلان قائمة المباراة والدخول في معسكر مغلق عقب مران الفريق الأحمر اليوم.

 

وأعلن المعلق التونسي عصام الشوالي، قيامه بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الشوالي عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: "في ليلة أفريقية واعدة تُحبس فيها الأنفاس، يوم الجمعة إن شاء الله، يلتقي الأهلي المصري بفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، ضمن اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

صراع كروي على أرضية استاد القاهرة

وواصل الشوالي: "هي ليست مجرد مباراة، بل صراع كروي بين تاريخ عريق يبحث عن المجد القاري للمرة الثالثة عشرة، وطموح متجدّد يسعى لإثبات الهيمنة على خارطة الكرة الأفريقية.. على أرضية ستاد القاهرة، وبين هتافات الجماهير الحمراء التي لن ترضى إلا باللقب يدخل الأهلي اللقاء بثقل الخبرة والإصرار والروح، فيما يحل صن داونز ضيفًا شجاعًا لا يخشى التحديات كما يعرف جيدًا صعوبة المواجهة في معقل المارد الأحمر..".

 


وأتم: "مواجهة واعدة ومثيرة… عنوانها: من يستحق العبور نحو المجد.. نلتقي يوم الجمعة باذن الله".

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