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رياضة

طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات المصابين قبل مواجهة صن داونز

أحمد جاب الله طبيب
أحمد جاب الله طبيب الأهلي

تحدث أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي الفريق قبل مواجهة صن داونز يوم الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال جاب الله في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: “وسام أبو علي تعافى من الإجهاد في العضلة الخلفية وشارك في المران بصورة طبيعية وأصبح جاهز لمباراة الفريق أمام صن داونز”.

وواصل طبيب الأهلي: “كريم الدبيس أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي اصابته بجذع في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية واللاعب بدأ مرحلة التأهيل للتعافي من الإصابة”.

وزاد: “يحيي عطية الله يواصل التأهيل من الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، بينما كريم فؤاد في المرحلة الثالثة للتأهيل بعد عملية بناء الرباط الصليبي، وسيخضع لقياسات بدنية قريبا لتحديد موعد العودة للتدريبات الجماعية”.

وأختتم: “رضا سليم يخوض المرحلة الاولي من التأهيل بعد خياطة الغضروف الداخلي للركبة”.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا

حكام مباراة الأهلي وصن داونز 

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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أحمد جاب الله الأهلي النادي الأهلي يحيي عطية الله رضا سليم

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