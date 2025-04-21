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رياضة

لقاء الحسم، موعد مباراة الأهلي مع صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي وصن داونز،
الأهلي وصن داونز، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز 

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على إستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمس أمام صن داونز في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ستاد لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا. 

واختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

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