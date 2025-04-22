أخبار الرياضة اليوم، مدرب صن داونز يتحدى الأهلي، بيسيرو يرد على أحمد شوبير بسبب زيزو، خسارة منتخب الشباب أمام نيجيريا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الهامة ولعل أبرزها

مدرب صن داونز يتحدى الأهلي

أكد ميجيل كاردوسو مدرب صن داونز الجنوب أفريقي ثقته بقدرة فريقه على تجاوز الأهلي، في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالقاهرة.

وقال كاردوسو في تصريحات نقلتها الصحف الجنوب أفريقية اليوم: جربنا عدة خطط أمام الأهلي ووجدنا المباراة متكافئة، تمركز الأهلي كان صعبًا، حيث دافع بـ6 لاعبين معظم الوقت.

وأضاف: لم نسجل في الذهاب، لكننا مستعدون للحسم في القاهرة، الأهلي وصن داونز الأفضل في إفريقيا، وأتمنى أن نكون الأقوى للعبور للنهائي.

وانتهت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل بدون أهداف.

بيسيرو يرد على شوبير بسبب زيزو

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول غضبه، بسبب عدم تواجد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق مع الأبيض خلال الفترة الحالية.

وأضاف المدير الفني في تصريحات للمركز الإعلامي: إنه هو من طلب من الإدارة تحديد مصير اللاعب قبل أسبوع من مباراة ستلينبوش الكونفدرالية، خاصة وأن زيزو لم يكن في قمة تركيزه مع الزمالك بسبب ملف تجديد عقده مع الفريق.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قال في تصريحات صباح اليوم: إن بيسيرو غاضب من عدم تواجد زيزو مع الفريق حتى نهاية عقده.

حجازي يقود نيوم لدوري روشن

تأهل فريق نيوم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بشكل رسمي قبل 4 جولات من نهاية دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

نيوم الذي يضم قائد الفريق الدولي المصري أحمد حجازي أصبح أول الصاعدين إلى دوري روشن السعودي بعد فوزه على العربي 3-0 ووصوله للنقطة 69 في صدارة دوري يلو لأندية الأولى.

وحسم فريق نيوم الصعود للدوري السعودي للمحترفين قبل نهاية الدوري بأربع جولات.

إنبي يهزم حرس الحدود في كأس العاصمة

فاز فريق إنبي لكرة القدم على حرس الحدود، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر في نسختها الرابعة لموسم 2024 - 2025.

أحرز هدفي إنبي كل من محمد شريف حتحوت في الدقيقة 51، ومحمد صبيحة بضربة رأس في الدقيقة 73.

تحرك أهلاوي لتأمين إمام عاشور

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن وجود تحرك جديد من جانب مسئولي القلعة الحمراء، لتمديد عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للحفاظ عليه داخل الفريق لأطول فترة ممكنة.

وقال المصدر إن مسئولي الأهلي ‏بدأوا في التواصل مع وكيل إمام عاشور لعقد جلسة معه للتفاوض علي تمديد عقد اللاعب لمدة موسمين إضافيين.

وأشار المصدر أن النادي الأهلي مستعد لزيادة راتب إمام عاشور إلي 20 مليون جنيه في الموسم، في حال تمديد عقده مع الفريق بالإضافة إلي بعض الامتيازات الأخري، والتي تتضمن وجود عقود إعلانية للاعب.

الوداد يفاوض كيروش

دخل نادي الوداد المغربي في مفاوضات مع البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق في كأس العالم للأندية.

وكشفت جريدة المنتخب المغربية أن نادي الوداد يفتح خط التفاوض مع كارلوس كيروش من أجل تدريب الفريق في الفترة المقبلة، حيث تحوم الشكوك حول إمكانية استمرار المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مع الفريق المغربي في الأسابيع المقبلة.

وأوضح التقرير أن الوداد سيتفاوض مع المدرب البرتغالي حول إمكانية تدريبه للفريق في كأس العالم للأندية خلفا لموكوينا، حيث يسافر هشام أيت منا رئيس نادي الوداد خلال أيام إلى فرنسا للقاء مع وكيل أعمال كيروش للتفاوض معه.

وكان كيروش قريبا في يناير الماضي من قيادة منتخب تونس، لكن المفاوضات باءت بالفشل، رغم وصوله إلى تونس من أجل إتمام مفاوضاته مع الاتحاد التونسي.

ماركو ماركيس يثير الجدل في الزمالك

أعلن ماركو ماركيس، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، رحيله عن منصبه والسفر خارج مصر بشكل مفاجئ.

وكتب ماركو عبر حسابه الشخصي على وسائل التواصل الإجتماعي: "أشكر هذا الرجل على مساعدته لي ولعائلتي على الوصول بسلام لكرواتيا رغم كونه مشجعًا للأهلي".

وأكمل: "عندما أتأكد أن عائلتي بأمان سأكشف كل شيء عن الزمالك".

وكان الزمالك قد أعلن التعاقد مع الكرواتي ماركو ماركيس، لتدريب حراس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، نهاية العام الماضي قبل أن يرحل اليوم بشكل مفاجئ.

صفقة جديدة في الطريق إلى ليفربول

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي، من ضم أحد نجوم الدوري الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

ويسعى آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول لتدعيم الصفوف، في الانتقالات القادمة، لمواصلة المنافسة على البطولات، بعدما اقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، حيث يتصدر المسابقة برصيد 79 نقطة، وأصبح على بعد 3 نقاط من حصد البريميرليج.

وأشارت صحيفة سكاي ألمانيا إلى أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع تشافي سيمونز، لاعب لايبزيج ومنتخب هولندا، في الميركاتو الصيفي القادم، لتعزيز خط الوسط بناءً على رغبة مدرب الريدز آرني سلوت.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الهولندي البالغ من العمر 22 عامًا على رادار الانتقال إلى ليفربول، وأن النادي الألماني سيوافق على رحيل سيمونز في حال وصول عرض يتجاوز 68 مليون جنيه إسترليني.

وينتهي عقد تشافي سيمونز مع لايبزيج في صيف 2027، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب حوالي 75 مليون جنيه إسترليني.

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