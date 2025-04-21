الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد عواد قبل مباراة المصري البورسعيدي

محمد عواد
محمد عواد

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن محمد عواد حارس مرمى الأبيض كان يعاني من آلام متكررة في مفصل الركبة.

محمد عواد حارس مرمى الزمالك 

وأضاف رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي أن الحارس يخضع لتدريبات تأهيلية وبرنامج علاجي تحفظي.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري، المقرر لها يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام عقب خوض مباراة سموحة في كأس عاصمة مصر.

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري 

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طالبهم خلالها بالتركيز في التدريبات استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
ويلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي يوم 1 مايو المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 يستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهته الهامة والمرتقبة القادمة أمام فريق الزمالك بمنافسات الدوري المصري.

وودع الفريقان الزمالك والمصري منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي على يد ستيلينبوش الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني على الترتيب.

كما ودع الفريقان أيضا بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات وفشلا في التأهل لدور ربع النهائي.

 الزمالك خرج من بطولة كأس عاصمة مصر رغم فوزه على  سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات.

أما المصري البورسعيدي فخرج من البطولة بعد تعادله أمام غزل المحلة بالجولة الأخيرة.

المصري
المصري

موعد مباراة الزمالك والمصري فى الدوري الممتاز

 ويلتقي فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من مايو المقبل فى ثالث جولات الدور الثاني بمرحلة حسم لقب الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري فى دوري نايل

 وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دوري نايل.

ترتيب الزمالك والمصري بالدوري

ويتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 38 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وخمس تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة حصدها من تسع انتصارات وسبع تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك محمد عواد محمد عواد حارس مرمى الزمالك

مواد متعلقة

ناصر ماهر يعتذر لـ بيسيرو وينتظم في مران الزمالك استعدادا للمصري البورسعيدي

الجفالي يتعافى من الإصابة وينتظم في مران الزمالك استعدادا للمصري بالدوري

بدء العمل في فرع نادي الزمالك الجديد بـ 6 أكتوبر (صور)

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري بالدوري بعد راحة 4 أيام

الزمالك يدبر مبلغًا ماليا لعدم طرد بيسيرو من فندق الإقامة

صاروخية فالفيردي تقود ريال مدريد للفوز على بلباو

ميلان يسقط أمام أتالانتا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

أخبار الرياضة اليوم: صفقة سوبر على أعتاب الزمالك.. 3 نقاط تفصل ليفربول عن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.. تطورات جديدة في ملف عودة إمام عاشور لمنتخب مصر
ads

الأكثر قراءة

سجن صيدلي مصري في الكويت 15 سنة مع الشغل والنفاذ

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

كنا بنهزر ومش قصدنا الترند، اعترافات فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تعاود الاشتعال، عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

وزير سوداني يتهم دولة عربية بنقل مسيرات للمتمردين وإدارة الحرب من غرفة تحكم بعاصمتها

هجرة جماعية من غزة عبر مطار رامون، السلطات فى القطاع تكشف تفاصيل حملة المنشورات الخبيثة

خدمات

المزيد

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

37,5 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سر ترديد الأذان في أذن المولود فور ولادته؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

لماذا سميت الجنة بدار السلام؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية