أرنولد يودع ليفربول بهدف حاسم لفريقه أمام ليستر، يضع الريدز على أعتاب التتويج بالبطولة، يحقق عودة مذهلة من الإصابة ويقترب خطوة من ريال مدريد

اقترب ليفربول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد فوزه على ليستر سيتي بهدف نظيف، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي من أقدام الظهير الأيسر ألكسندر أرنولد.

هدف أرنولد كان بمثابة هدف الوداع لجماهير ليفربول قبل رحيله إلى ريال مدريد بداية الموسم الحالي.

أرنولد وهدف الوداع



أكد اللاعب الدولي ألكسندر أرنولد، نجم ليفربول، أن هدف الفوز المتأخر الذي سجله في مرمى ليستر سيتي، والذي وضع ناديه على مشارف التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، سيبقى في ذاكرته إلى الأبد.

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وحقق ألكسندر أرنولد عودة مذهلة من الإصابة، حينما أحرز الهدف الحاسم لليفربول في الدقيقة 76 من المباراة، ليقود فريقه للفوز 1 / صفر على مضيفه ليستر سيتي، في المرحلة الـ 33 للمسابقة.

ورفض نجم ليفربول الحديث عن مستقبله مع ليفربول، حيث قال: كما قلت طوال الموسم، لن أتحدث عن وضعي، ولن أخوض في التفاصيل، لكن هذه الأيام مثل اليوم تكون دائمًا خاصة، تسجيل الأهداف، اللعب، الفوز بالمباريات، الاقتراب من الفوز بالألقاب وكذلك التواجد في سباقات اللقب، إنها لحظات خاصة ستبقى معي إلى الأبد وأنا سعيد لأن أكون جزءًا منها.

من جانبه، قال الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع وقائد فريق ليفربول، إنه لن يضغط على زميله ترينت ألكسندر أرنولد من أجل التوقيع على عقد جديد مع النادي، مؤكدًا أنه إذا كان المدافع الدولي الإنجليزي قرر الرحيل فإنه سيظل دائمًا في ذاكرة الجماهير.

وقال فان دايك: مهما حدث بخصوص مستقبله فهذا شيء سيتعامل فيه بنفسه ومع عائلته، لكنه الآن لاعب ليفربول وهذا مهم لفريقنا، وأضاف: منذ انضمامي إلى الفريق كان لاعبًا رائعًا وسيتذكره الجميع على الأشياء الرائعة التي قدمها للنادي، في حال قرر المغادرة، لكن في الوقت الحالي لا نعرف كفريق ما الذي سيحدث، إنه تحت ضغط هائل بالفعل لذلك أعتقد بأنه ليس من المنطقي أن أتسبب في مزيد من الضغط عليه.

خطوة للتتويج

ورفع ليفربول رصيده إلى 79 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 13 نقطة عن أرسنال الوصيف بـ 66 نقطة، وكل ما تبقى في الدوري حسابيا هو 15 نقطة في آخر 5 جولات، حيث يحتاج ليفربول إلى 3 نقاط فقط ليحسم الدوري (انتصار وحيد أو 3 تعادلات)، بدون النظر لنتائج أرسنال وعلى فرض تحقيقه لسلسلة انتصارات

آخر ما يمكن لفريق أرسنال الوصول إليه من النقاط في الدوري الإنجليزي هو 81 نقطة، وهو ما يبعد عنه ليفربول حاليا نقطتين فقط، حيث يلعب أرسنال مباراته المقبلة مع كريستال بالاس المقدمة من الجولة 34 يوم الأربعاء، وإن خسر يتوج ليفربول قبل أن ينزل أرض الملعب أمام توتنهام، أما إن تعادل يصبح ليفربول بحاجة لنقطة وحيدة، وفي حالة فوز الجانرز يحتاج ليفربول للفوز على توتنهام من أجل التتويج رسميا.

ويتبقى لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي المباريات التالية: توتنهام (داخل) - تشيلسي (خارج) - أرسنال (داخل) - برايتون (خارج) - كريستال بالاس (داخل).

فيما يتبقى لفريق أرسنال المباريات التالية: كريستال بالاس (داخل) - بورنموث (داخل) - ليفربول (خارج) - نيوكاسل (داخل) - ساوثامبتون (خارج).

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