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رياضة

أهلي جدة يتجاوز عقبة الوحدة في الدوري السعودي

أهلي جدة
أهلي جدة

فاز فريق أهلي جدة على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن.

أهلي جدة يهزم الوحدة


وسجل ثلاثية الأهلي كل من: روجير إيبانيز بالدقيقة (6)، جالينو بالدقيقة (58) ورياض محرز بالدقيقة (89).

وعلى الجانب الآخر سجل لفريق الوحدة اللاعب عبدالله الحافظ بالدقيقة (81) وزميله علاء آل حجي بالدقيقة (90+6).


ورفع الفوز رصيد فريق الأهلي إلى النقطة (58) بالمركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة بفارق نقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث.


وعلى الجانب الآخر توقف رصيد فريق الوحدة عند النقطة 26 في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري روشن بفارق الأهداف عن العروبة صاحب المركز السادس عسر وثلاثة نقاط عن الفيحاء صاحب المركز الرابع عشر.

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