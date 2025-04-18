الجمعة 18 أبريل 2025
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رياضة

آرني سلوت يتحدث عن تجديد صلاح وفان دايك

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، عن تجديد عقد الثنائي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وذلك لمدة عامين حتى 2027.

قال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وليستر سيتي: “لقد جددنا لمحمد صلاح وفان دايك وهذا يجعله الصيف كبير بالنسبة لنا، لكن سنرى ما سيحمله سوق الانتقالات، لكن مجرد الحفاظ على فريقنا بمثابة التعاقد مع صفقات كبيرة”.

أضاف: فى الريدز كنا نرغب في بقاء أفضل لاعبينا، اللاعبين الذين قدموا أفضل المستويات على مدار السنوات، وصلاح وفان دايك لاعبان ذو أهمية كُبرى لنا وشخصية عظيمة.

وتابع: من الصعب وصف محمد صلاح وفان دايك، الجميع يرى كم هما لاعبان مهمان جدًا ونالا إشادة الجميع في السنوات الماضية، وأنا يعجبني الاستحواذ وعندما تنظر لفان دايك مثلا بهذا الجانب سترى كم أنه جيد جدًا بلعب الكرة من الخلف، التمريرات الطولية والعرضية وشخصيته القيادية، لم يسبق لي العمل مع لاعب كانت لديه كل هذه الصفات.

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آرني سلوت محمد صلاح ليفربول

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