كيروش يصل تونس لحسم تعاقده لتدريب نسور قرطاج

وصل المدرب البرتغالي كيروش، برفقة مدير أعماله، إلى تونس في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من أجل تولي قيادة نسور قرطاج.

ويتفاوض كيروش مدرب منتخب مصر السابق لتولي قيادة منتخب تونس خلال الفترة الحالية مع مسؤولي الجامعة التونسية.



ومن المقرر أن يتم حسم المفاوضات تمهيدًا لإعلان تعاقد منتخب تونس مع كيروش بشكل رسمي وفقًا لتقارير صحفية.

وضمِن منتخب تونس تأهله بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 10 نقاط.



ويتصدر نسور قرطاج ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات.



ويملك كارلوس كيروش مسيرة حافلة من التجارب مع العديد من المنتخبات خلال مشواره التدريبي.

خبرات كيروش

وسبق أن درب كيروش صاحب الـ 71 عامًا منتخبات البرتغال والإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا وإيران ومصر وكولومبيا وقطر.

وقاد كيروش منتخب مصر وقاده إلى وصافة كأس الأمم الأفريقية 2021، قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

وسبق أن تولى كيروش قيادة ريال مدريد الإسباني موسم 2003 – 2004، كما عمل مساعدًا للسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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