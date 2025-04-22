حسم الأمر، مصير مفاوضات الأهلي لاستعادة محمد عبد المنعم قبل مونديال الأندية

أكد مصدر داخل النادي الأهلي تعثر صفقة استعادة محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي لتدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية لاعتبارات مالية، وأيضا بسبب رغبة اللاعب في استكمال مشواره الاحترافي.

أضاف المصدر: نحاول ضم اللاعب لتدعيم دفاع الفريق ولكن حال فشل المفاوضات لدينا العناصر القادرة على قيادة دفاعات الفريق في كأس العالم للأندية يونيو القادم في أمريكا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتقام مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة القادم في السابعة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بجنوب افريقيا بالتعادل السلبي بين الفريقين.

حكام مباراة الأهلي وصن داونز

واختار “الكاف” طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، ويعاونه كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن “كاف” تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.