صورة النفق المفبركة على الحدود المصرية تفجر أزمة داخلية في إسرائيل

صورة نفق فيلادلفيا، نشر جيش الاحتلال فى أغسطس الماضى، صورة لنفق يكفى لعبور سيارات مدرعة أسفل محور فيلادلفيا، وزعمت تل أبيب حينها أنها اكتشفت نفقا ضخما للمقاومة على الحدود مع مصر يبلغ عمقه عشرات الأمتار تحت الأرض.

إسرائيل تنشر صورة كاذبة لنفق على الحدود المصرية

وتحدثت وسائل إعلام عبرية آنذاك، عن إنجاز كبير يتمثل في اكتشاف النفق الضخم أسفل محور فيلادلفيا مكون من 3 طوابق الذي قالت إنه ضمن البنية التحتية الواقعة تحت الأرض.

وأظهرت صورة نفق محور فيلادلفيا، مركبة عسكرية وهي تخرج من النفق المزعوم الذي لم يكن في الواقع إلا قناة عادية لتصريف المياه.

جالانت، فيتو

وأكد محللون سياسيون فى الاحتلال الإسرائيلي، أن كشف وزير الحرب السابق يوآف جالانت، عن تفاصيل صورة كاذبة لنفق على الحدود المصرية في محور فيلادلفيا جنوب غزة، تزيد الصراع السياسي وتمهد لانهيار داخلي في إسرائيل.

صورة مفبركة لنفق أسفل محور فيلادلفيا

وقال جالانت في تصريحات نقلتها عنه هيئة البث الإسرائيلية، فى وقت سابق من اليوم، إن الصورة التي نشرها جيش الاحتلال لنفق أسفل محور فيلادلفيا على الحدود المصرية كانت كاذبة، واستخدمت حينها لتسويق وجود أنفاق بمحور فيلادلفيا من أجل المبالغة في أهميته واستمرار السيطرة العسكرية عليه بهدف تأخير صفقة تبادل الأسرى.

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ورأي محللون، أن سيل التصريحات الصادرة من شخصيات بارزة في الأمن والسياسة، يزيد الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، ويكشف حجم التباينات داخلها، فى وقت تعانى فيه من أزمة تصريحات رئيس الشاباك الذي نسف تصريحات عن أحداث طوفان الأقصى روج لها المستوى السياسي.

وتشدد مصر بصورة دائمة، على موقفها الرافض لاستمرار التواجد العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح، وتنفى بصورة قاطعة وجود أي أنفاق أسفل المحور وفق مزاعم الاحتلال بين الحين والآخر.

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