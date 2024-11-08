المعارضة الإسرائيلية تشن هجوما حادا على نتنياهو بعد حديث جالانت عن الحدود المصرية

شن سياسيون معارضون فى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، هجوما حادا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب تسريبات تصريحات وزير الدفاع المقال يوآف جالانت، مع عائلات الأسرى، حول محور فيلادلفيا الواقع على الحدود المصرية، وعدم جدوى البقاء العسكري في غزة.

تفاصيل حديث جالانت مع عائلات الأسرى

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية، نقلت أمس، أن وزير جالانت، أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه سبب للبقاء في القطاع، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحتفظ بالجنود في غزة "بسبب رغبته في البقاء هناك".

وبحسب تقرير القناة 12 العبرية قال جالانت لعائلات أسرى الاحتلال، إن نتنياهو هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر ما إذا كان سيوافق على صفقة الأسرى أم لا، وإنه "حاول وفشل" في التأثير على رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وقال جالانت إن "رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ورئيس الأركان، وأعتقد رئيس جهاز "الموساد"، اتفقوا معي أيضا"، موضحا أنه أخبر نتنياهو أن "الظروف كانت ناضجة" للتوصل إلى اتفاق في يوليو، وأنه ونتنياهو كانا في صراع حول معايير الاقتراح منذ ذلك الحين.

وتابع جالانت: إنه ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، يشككان في الادعاءات التي تتحدث عن وجود مبررات أمنية أو دبلوماسية لإبقاء القوات في القطاع.

عدم وجود أسباب للبقاء في محور فيلادلفيا على حدود مصر

وأضاف، لقد قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي وأنا، إنه لا يوجد سبب أمني للبقاء في محور فيلادلفيا، حسبما ورد، في إشارة إلى الشريط من الأرض في غزة الذي يمتد على طول الحدود مع مصر، والذي دافع عنه نتنياهو باعتباره أحد المكاسب الاستراتيجية الرئيسية للحرب.

وأضاف، بحسب التقرير التلفزيوني الذي استند إلى روايات من عائلات حضرت الاجتماع، "قال نتنياهو إن البقاء فى محور فيلادلفيا كان اعتبارا دبلوماسيا؛ وأنا أقول إنه لم يكن هناك أي اعتبار دبلوماسي".

وأضاف "أخشى أن نبقى هناك فقط لأن هناك رغبة في البقاء هناك"، في إشارة محتملة إلى دعوات اليمين المتطرف لاحتلال القطاع وإنشاء المستوطنات الإسرائيلية.

وقال جالانت أيضا إن فكرة أن إسرائيل يجب أن تبقى في غزة لخلق الاستقرار هي "فكرة غير مناسبة للمخاطرة بحياة الجنود من أجلها" سندفع ثمنها باهظا".

حديث جالانت يسلط الضوء على الخلافات المكتومة

وتعد هذه التعليقات هي الأكثر وضوحا حتى الآن، والتي تسلط الضوء على الاختلافات بين وزير الدفاع المقال، الذي أيد اتفاق وقف إطلاق النار لإعادة الأسرى إلى ديارهم، ونتنياهو، الذي رفض إنهاء الحرب كجزء من اتفاق الأسرى.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو يخطط لإقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هاليفي ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

واتهم سياسيون معارضون نتنياهو بممارسة السياسة على حساب أمن إسرائيل، ورأى المنتقدون أن هذه الخطوة جاءت لأسباب سياسية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تمرير تشريع يعفي الرجال اليهود المتشددين دينيًا من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما عارضه جالانت.