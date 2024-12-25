الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال من محور فيلادلفيا: غزة ستبقى بيدنا

كاتس، فيتو
كاتس، فيتو

أجرى وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، زيارة إلى محور فيلاديلفيا جنوبى قطاع غزة.

 وزير جيش الاحتلال يزور محور فيلادلفيا

وزعم كاتس، أن السيطرة الأمنية في غزة ستبقى بيد جيش الاحتلال ولن يكون هنا حماس تحكم ولن تكون هنا حماس عسكرية".


وادعي  خلال زيارته للمحور فيلادلفيا: "في غزة سنضمن وجود منطقة عازلة ومواقع سيطرة، ومع كل هذا سنسعى لإطلاق سراح المخطوفين والانتصار على حماس".

 تأجيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق من الأربعاء، تأجيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بسبب  شروط جديدة ضعتها إسرائيل على الاتفاق.

وقال الحركة في بيان: "الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

 

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