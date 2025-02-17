وزير جيش الاحتلال السابق: قبل 500 يوم فشلت إسرائيل والنصر لم يتحقق

قال وزير جيش الاحتلال السابق يوآف جالانت، مساء اليوم الإثنين، إنه قبل 500 يوم شهدت تل أبيب أصعب يوم منذ قيام دولة إسرائيل.

أصعب يوم منذ قيام دولة الاحتلال

وأضاف جالانت: "قبل 500 يوم فشلت إسرائيل في المهمة الأولى والأهم وهي ضمان سلامة مواطنيها وحمايتهم من أي تهديد".

وتابع وزير جيش الاحتلال الساب: "النصر على عدونا -حماس- لم يتحقق بعد ونحن بحاجة إلى خطوة سياسية تحول الحسم العسكري إلى نصر".

المرحلة الثانية من اتفاق غزة

في سياق متصل، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه سيجتمع مع الكابينت اليوم، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قد قال "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الصديق الأعظم لإسرائيل في تاريخ البيت الأبيض".

وأضاف نتنياهو، أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "لدينا استراتيجية مع ترامب بما فيها الموعد الذي سيفتح فيه أبواب جهنم على غزة إذا لم تطلق حركة حماس كل أسرانا".

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