تقارير عبرية: الانسحاب من محور فيلادلفيا يفجر الخلافات بين جالانت ونتنياهو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن الخلافات حول انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، صعدت الأزمة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير دفاع الاحتلال، يوآف جالانت.

محور فيلادلفيا يفجر الخلافات بين نتنياهو وجالانت

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن مسألة الانسحاب من محور فيلادلفيا هي التي فجّرت الخلاف الحادث بين نتنياهو وجالانت.

وتابعت هيئة البث الإسرائيلية، أن الأزمة الحالية بين بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت حلقة ضمن سلسلة طويلة من الصراعات والعداوة الشخصية.

وتحدثت تقارير سابقة، عن ميل وزير الدفاع الإسرائيلي للانسحاب من محور فيلادلفيا، فيما يتمسك نتنياهو بالبقاء في المحور ويعطل تنفيذ صفقة الرهائن، بترويج مزاعم حول خطورة المنطقة الحدودية.

نتنياهو يتجه لإقالة جالانت قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة

وكان موقع "يسرائيل هيوم"، قد أفاد في وقت سابق اليوم، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد أن تتم إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

كذلك قالت “القناة 12 العبرية”: إن نتنياهو يعتزم إقالة جالانت قريبا وربما قبل مغادرته للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتأهب لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وتعيين رئيس حزب “اليمين الوطني” جدعون ساعر في منصب وزير الدفاع.