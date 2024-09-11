مصطفى الفقي: محور فيلادلفيا محاولة إسرائيلية لدق مسمار جحا ومصر لن تقبل بأي ضغوط تمس حدودها

محور فيلادلفيا، قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: مصر ثابتة على مواقفها الرافض لأي مساس بالأراضي والحدود المصرية.

مزاعم وأكاذيب نتنياهو

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": الدول العربية أيدت مصر ودافعت عن موقفها في أزمة محور فيلادلفيا بعد تصريحات ومزاعم وأكاذيب نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

ردود مصرية قوية بشأن أزمة محور فيلادلفيا

وأوضح: دعم الدول العربية للقاهرة جاء بعد ردود مصر بشأن أزمة محور فيلادلفيا كانت قاطعة وقوية على المستوى الدبلوماسي والسياسي ورئاسة الدولة نفسها، استمرارا للموقف المصري الرافض تماما لأي مساس بالأرض المصرية.

تأييد الدول العربية لموقف مصر بشأن محور فيلادلفيا

ولفت: إلي أن كل الدول العربية التي أيدت موقف مصر بشأن محور فيلادلفيا وثبت لهم أن هناك محاولة لدق مسمار جحا في الحدود المصرية الإسرائيلية.



إرادة القيادة المصرية بشأن الحدود الوطنية

وشدد مصطفى الفقي، على أن مصر لن تقبل أي ضغوط إسرائيلية تمس الحدود الوطنية وهنا القيادة تعبر عن إرادة الشعب المصري، لافتًا إلي أن مصر كل ما يعنيها سلامة الشعب الفلسطيني وحمايته والدفاع عن حقوقه الشرعية واحترام ما تم الاتفاق عليه من تعهدات خاصة بالحدود المصرية والإسرائيلية.