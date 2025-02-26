خالفوا اتفاق السبت للبقاء على حدود مصر، الاحتلال يرفض الانسحاب من محور فيلادلفيا

نقلت صحيفة " إسرائيل اليوم" عن مصادر قولها، إن انسحاب الجيش الإسرائيلي، من محور فيلادلفيا أو محيطه في الأيام المقبلة أو بشكل نهائي غير متوقع.

إسرائيل تعرقل خطة الانسحاب العسكري من محور فيلادلفيا

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: أن تل أبيب أبلغت الوسطاء أنها لا تنوي الانسحاب من محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر في الموعد المتفق عليه.

محور فيلادلفيا، فيتو

فى ذات السياق نقلت القناة "12" العبرية، عن مصادر وصفتها بالمطلع، أن هناك مفاوضات جارية لتمديد وقف إطلاق النار واستمرار الإفراج عن المحتجزين في غزة على دفعات كما جرى في المرحلة الأولى.

حيلة إسرائيلية للبقاء فى محور فيلادلفيا على الحدود المصرية

أيضا نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، عن مصدر فى الاحتلال قوله: إن "قرار الانسحاب من محور فيلادلفيا الذي يفصل بين الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، متعلق بإذا ما كان سيتم تمديد وقف إطلاق النار كما ترغب إسرائيل والولايات المتحدة".

وأفادت هيئة البث، بأن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على بدء انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا في اليوم الأخير من الاتفاق أي السبت القادم.

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