الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

صحيفة أمريكية تؤكد صحة التصريحات المصرية حول أنفاق محور فيلادلفيا بين غزة وسيناء

أنفاق غزة، فيتو
أنفاق غزة، فيتو

أكدت صحيفة أمريكية، صحة التصريحات المصرية حول عدم وجود أنفاق بين غزة وسيناء، مكذبة ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ووزراء حكومة بنيامين نتنياهو.

 

حقيقة وجود أنفاق بين غزة ومصر 

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" فى تقرير لها اليوم، حول مصير حماس بعد عام من الحرب على غزة، إن الجيش الإسرائيلي، وبعد اجتياحه منطقة رفح، جنوبي القطاع، لم يعثر على أي أنفاق تهريب جديدة تؤدي إلى مصر، كما كان يعتقد.

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مغادرة قواته محور فيلادلفيا، بزعم العثور على أنفاق أسفل محور فيلادلفيا، وهى المزاعم التى كذبتها مصر فى أكثر من مناسبة.

وتابعت الصحيفة الأمريكية، أنه بنا ءعلى ذلك خلص مسؤولو الجيش الإسرائيلي، إلى أن "حماس صنعت بنفسها، داخل غزة، ما يصل إلى 80% من أسلحتها".

 

أنفاق غزة شكلت مفاجاة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

واعتبرت واشنطن بوست، أن الأنفاق فى غزة تعد أعظم إنجازات حماس الهندسية، وهي مفتاح بقائها بالنسبة لرئيس المكتب السياسي يحيى السنوار.

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في هذا السياق، نقلت الصحيفة الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تأكيدهم: أن أنفاق غزة "كانت المفاجأة الأكبر"، إذ إن حجم ومدى وتعقيد "مترو غزة"، كما يطلق عليه، تجاوز التقديرات الإسرائيلية إلى حد كبير.

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