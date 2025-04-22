حسام الجراحي " لـ " فيتو ": متابعة لحظية لموسم توريد القمح، لا تأثير على وارداتنا بسبب توترات البحر الأحمر، ويعلن الإحتياطي الاستراتيجي من الدواجن واللحوم والسلع الأساسية

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تحقيق استقرار الأسواق من خلال مراقبة الأسعار والتدخل عند الحاجة لضبطها، سواء من خلال طرح كميات إضافية من السلع في الأسواق أو من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تعمل على تعزيز دور المجمعات الاستهلاكية في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

ومن خلال هذه الجهود، تؤكد وزارة التموين التزامها بتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، بما يحقق الأمن الغذائي للمواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني.

و تلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورًا حيويًا في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كالقمح، الزيوت، اللحوم، وغيرها .

ومع دخول موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، تسعى الوزارة إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والاستيراد، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتعمل الوزارة على تأمين كميات كافية من السلع الأساسية، مثل القمح والزيت والسكر والأرز، من خلال التوسع في إنشاء الصوامع والمخازن الحديثة، مما يسهم في تقليل الفاقد والحفاظ على جودة المخزون. كما تقوم بتحديث نظم التخزين والتوزيع لضمان كفاءة العمليات وسرعة الاستجابة للاحتياجات الطارئة.

ووضعت الوزارة خطة شاملة لاستلام المحصول من المزارعين بأسعار مجزية، تشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما في ذلك الأسمدة والبذور، لضمان جودة المحصول وكميته.

وتتعاون الوزارة مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري، لتوفير الدعم اللازم للمزارعين، بما في ذلك التمويل والتدريب والإرشاد الزراعي. كما يتم التنسيق مع الجهات الرقابية لضمان جودة السلع المستوردة ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وفي هذا السياق، التقت " فيتو " الدكتور حسام أحمد الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، للحديث عن موسم القمح المحلي، ودور الهيئة في تأمين المخزون الإستيراتيجي من السلع التموينية.

استعدادات “ التموين ” لموسم القمح المحلي الجديد

و أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء موسم توريد القمح المحلي للعام الجاري وسط استعدادات غير مسبوقة، وتفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، وذلك لأول مرة منذ انطلاق مواسم التوريد.

وأكد حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة، أن غرفة العمليات تعمل من لحظة بدء التوريد وحتى الساعة 12 منتصف الليل يوميًا، لتلقي التقارير الميدانية كل ساعتين، ما يتيح التعامل السريع مع أي قصور أو مشكلات فنية. وتتم متابعة الكميات المستلمة من نقاط التجميع المختلفة مع تحديد ساعات الذروة التي قد تصل إلى 100 ألف طن في بعض الأيام.

وأشار الجراحي إلى أن غرفة العمليات تستقبل الطلبات والملاحظات من الجهات المعنية بالموسم، بما يشمل الشركات، المزارعين، ومراكز التخزين (الشون، الصوامع، البناكر)، وتقوم بحل المشكلات ميدانيًا.

وأوضح أن موسم التوريد الحالي يشهد مشاركة خمس جهات رئيسية، وهي: الشركة القابضة للصوامع، الشركة العامة للصوامع، البنك الزراعي المصري، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى جهاز "مستقبل مصر" الذي يشارك هذا العام كجهة مسوقة للمحصول. ويأمل القائمون على الموسم في أن تسهم هذه الإضافة في زيادة حجم التوريد من القمح لصالح وزارة التموين.

وقال “ الجراحي " إن وزارة التموين تأمل أن يتحاوز معدل التوريد عن 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم الحالي، مع صرف مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة من عملية التوريد، حيث يتولى بنك مصر تنفيذ عملية الصرف الفوري، مشيرا إلى تصدر محافظات المنيا، أسوان، والفيوم قائمة المحافظات الأعلى توريدًا حتى الآن.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأخرى، أوضح “ الجراحي ” أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يتجاوز 12 شهرًا، ولا حاجة لاستيراده خلال العام الجاري، خصوصًا مع استمرار موسمي توريد القصب والبنجر، كما تم التعاقد على استيراد 6 آلاف طن لحوم مجمدة من خلال جهاز "مستقبل مصر"، تُورد على أربع شحنات لتغطية احتياجات السوق المحلية لمدة عام.

أما الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية فتتمثل في:

- القمح: 3.2 شهر

- السكر: 14.6 شهر

- الزيت: 3.1 شهر

- الدواجن المجمدة: 6.1 شهر

- اللحوم الحية (سوداني): 5.6 شهر

- اللحوم المجمدة: 12 شهر

اكتفاء ذاتي من الأرز واتزان كبير في أسعاره

وأكد الجراحي وجود اكتفاء ذاتي من الأرز في السوق المحلية، مع اتزان في أسعاره، ويتم متابعة الأسعار في السوق، ولو ارتفعت الأسعار نتدخل بالإستيراد لخفض سعره، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد سياسة العرض والطلب دون فرض رقابة مباشرة.

لا تأثير على وارداتنا من الأقماح بسبب توترات البحر الأحمر

وعن عمليات الاستيراد، بيّن "الجراحي" أن معظم واردات الأقماح والزيوت تتم عبر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، مع دخول بعض الشحنات من ميناء سفاجا، مؤكدًا أن التوترات في البحر الأحمر لم تؤثر على سلسلة الإمدادات.

تطبيق منظومة الخصم المباشر في بورسعيد

وأعلن “ الجراحي ” عن نجاح التجربة الأولية لتطبيق “ منظومة الخصم المباشر " في محافظة بورسعيد، تمهيدًا لتعميمها في باقي المحافظات، مؤكدًا أن المنظومة تهدف إلى ضمان تدفق نقدي فوري ومنتظم دون الاعتماد على وزارة المالية، حيث يتم خصم تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم بعد متابعة عمليات التوريد والتوزيع يوميًا عبر تقارير شركة "سمارت".

وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الرغيف المدعم ارتفعت إلى 1.55 جنيه بعد زيادة أسعار السولار، بينما يساهم المواطن بـ20 قرشًا فقط، وتغطي الهيئة باقي التكاليف من خلال آلية الخصم المباشر المربوطة ببنك الإسكان والتعمير.

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