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خارج الحدود

بوتين يستقبل سلطان عمان بقاعة جورجييفسكي ويدعوه لحدث هام

بوتين والسلطان هيثم،
بوتين والسلطان هيثم، فيتو

أجري الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الثلاثاء، محادثات مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي وصل إلى روسيا أمس، فى زيارة دولة وصفتها وسائل الإعلام العمانية والروسية بالمهمة.

بوتين يجري مباحثات مع السلطان هيثم بن طارق

ونشر الكرملين الروسي، مقطع فيديو يظهر لقاء بوتين وسلطان عمان هيثم بن طارق، في قاعة جورجييفسكي الكبيرة بالرئاسة الروسية، ومصافحة السلطان لأعضاء الوفد الروسي المشارك في المحادثات.

وحرص بوتين على الترحيب بسلطان عمان والوفد المرافق له، وقال الرئيس الروسي فى مستهل اللقاء: "اسمحوا لي قبل كل شيء أن أشكركم على اتخاذكم قرار زيارة بلادنا". 

وأشاد الرئيس الروسي بالعلاقات التي تجمع بلاده مع سلطنة عمان، داعيا لتعزيز التعاون في مجالات عدة منها النقل والاستثمارات المتبادلة والزراعة.

بوتين يدعو سلطان عمان لحضور قمة روسيا والدول العربية

وتطرق بوتين إلى  "قمة روسيا والدول العربية" المزمع عقدها خلال العام الجاري، وقال: "بالطبع، كانت هناك معلومات قد وصلت عبر قنوات وزارة الخارجية، نحن نخطط لعقد قمة بين روسيا والدول العربية هذا العام، العديد من أصدقائنا في العالم العربي يدعمون هذه الفكرة، وإذا وجدتم وقتا يا صاحب الجلالة، سنكون سعداء برؤيتكم أيضا في هذه القمة بين جامعة الدول العربية وروسيا".

فيما أكد السلطان هيثم بن طارق، اهتمام سلطنة عمان ببناء علاقات متينة وطيبة مع روسيا، والسعي إلى أن تكون هذه العلاقات "مميزة ومفيدة تخدم شعوب البلدين". 

بوتين والسلطان هيثم بن طارق، فيتو
بوتين والسلطان هيثم بن طارق، فيتو

وكان الكرملين قد كشف فى وقت سابق من اليوم، أن محادثات القمة الروسية العمانية ستتناول، بالإضافة إلى المحاور الأساسية لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين، عددا الملفات الإقليمية الساخنة، بينها القضية الفلسطينية والوضع في سوريا.

وجاء فى  وثيقة نشرها الكرملين قبل المحادثات: أنه "من المقرر مناقشة الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على التدهور غير المسبوق للأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الموقف الروسي يبقى ثابتا ويتمثل في ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضافت وثيقة المباحثات الروسية العمانية، أنه "من بين المواضيع الإقليمية ذات الأولوية موضوع سوريا"، مشيرة إلى أن "روسيا تدعو باستمرار إلى ضمان الوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية هذا البلد، والإسراع بالتطبيع الشامل للأوضاع فيه عبر حوار وطني شامل يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية".

ومن المتوقع أيضا وفق شبكة "روسيا اليوم"، أن تتطرق محادثات بوتين وهيثم بن طارق إلى المفاوضات النووية التي تجري حاليا بين إيران والولايات المتحدة والتي تقوم مسقط بدور الوساطة فيها.

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