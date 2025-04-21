ماهي اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها بوتين مع إيران؟

صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إيران.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قانونا للتصديق رسميا على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران.

جدير بالذكر أن بوتين كان قد وقع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لعشرين عاما مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في يناير.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المعاهدة الإيرانية الروسية للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وقعها بوتين وبزشكيان

في 17 يناير 2025، وقع بوتين والرئيس الايراني معاهدة تهدف لتحسين العلاقات بين البلدين.

وتهدف هذه المعاهدة إلى توسيع التعاون الاقتصادي، وتخفيف تأثير العقوبات الأمريكية، وتعزيز الشراكات العسكرية والسياسية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تنظيم العلاقات بين روسيا وإيران على مدى السنوات العشرين المقبلة، وتغطي مجالات مختلفة بما في ذلك الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والتمويل والثقافة.

مم تتكون المعاهدة

تتكون المعاهدة من 47 مادة تتناول التعاون في التكنولوجيا والمعلومات والأمن السيبراني والتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية وجهود مكافحة الإرهاب والتعاون الإقليمي والقضايا البيئية ومكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.