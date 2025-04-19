السبت 19 أبريل 2025
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خارج الحدود

بدء سريان هدنة عيد الفصح في أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

دخلت الهدنة  التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، لوقف القتال في أوكرانيا لمدة 48  ساعة بمناسبة عيد الفصح حيذ التنفيذ.

 

 بدء سريان هدنة عيد الفصح في أوكرانيا

وبدأت الهدنة اعتبارا من الساعة 18:00 بتوقيت موسكو في 19 أبريل حتى الساعة 00:00 بتوقيت موسكو في 21 أبريل.

وأعلنت روسيا، اليوم  السبت، عن هدنة في شرق أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح، مدتها 48 ساعة.

 

هدنة مدتها 48 ساعة في أوكرانيا 

وقال الكرملين في بيان صادر عنه اليوم السبت: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن هدنة بمناسبة عيد الفصح في شرق أوكرانيا.

وأضاف الكرملين في بيانه: إن الجانب الروسي سيوقف جميع الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا من الساعة 18:00 يوم 19 أبريل حتى يوم 21 أبريل".

 

الحرب الروسية الأوكرانية 

وجاء في بيان الكرملين: “نفترض أن الجانب الأوكراني سيفعل المثل”، مشددا على “أن قوات روسيا  مستعدة لصد أي انتهاكات محتملة للهدنة والاستفزازات من جانب أوكرانيا”.

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