السبت 19 أبريل 2025
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خارج الحدود

سلطان عمان يعتزم زيارة روسيا الاثنين المقبل

هيثم بن طارق،فيتو
هيثم بن طارق،فيتو

أعلن مصدر في الكرملين اليوم أن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، سيقوم بزيارة دولة إلى روسيا في 22 أبريل الجاري.

 

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وقال المصدر: "سيتم خلال المحادثات، مناقشة الاتجاهات الرئيسية للتطوير اللاحق للتعاون الروسي - العماني، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية".

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم السبت بأن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سيزور موسكو يوم الاثنين، في وقت تتوسط فيه مسقط في المحادثات النووية بين طهران والولايات المتحدة.

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