سلطان عمان يعتزم زيارة روسيا الاثنين المقبل

أعلن مصدر في الكرملين اليوم أن سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، سيقوم بزيارة دولة إلى روسيا في 22 أبريل الجاري.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وقال المصدر: "سيتم خلال المحادثات، مناقشة الاتجاهات الرئيسية للتطوير اللاحق للتعاون الروسي - العماني، بما في ذلك المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية، بالإضافة إلى القضايا الراهنة على الأجندة الدولية والإقليمية".

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية اليوم السبت بأن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سيزور موسكو يوم الاثنين، في وقت تتوسط فيه مسقط في المحادثات النووية بين طهران والولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.