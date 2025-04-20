خلال مشاركته بقداس عيد الفصح: بوتين يهنئ الروس المسيحيين بعيدهم

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التهنئة للمسيحيين الأرثوذكس وجميع الروس الذين يحتفلون بحلول عيد الفصح اليوم.

وقال رئيس الدولة الروسية: "يمنحنا عيد الفصح العظيم، الحب والأمل والإيمان بالخير والعدالة، ويوحدنا حول المثل الروحية والأخلاقية الخالدة.

قداس عيد الفصح والعيد الأرثوذكسي الرئيسي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كاتدرائية المسيح المخلص لحضور قداس عيد الفصح، حيث يحتفل تقليديا بالعيد الأرثوذكسي الرئيسي في موسكو.

وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أثناء انتظار عودة موكب القداس، ووصلا معا لحضور قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص.

ويعد عيد الفصح الحدث الرئيسي في العام بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكس، حيث يحتفل المسيحيون بعيد الفصح في 20 أبريل، وهو التاريخ الذي يتزامن مع كل من الفروع الغربية والشرقية للمسيحية.

الاحتفال بعيد الفصح والقداس

ويحتفل بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل بعيد الفصح والقداس في الليلة من السبت إلى الأحد في كاتدرائية المسيح المخلص بوسط موسكو.

ويحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دائما القداسات خلال الأعياد، وعادة ما يذهب في عيد الميلاد إلى الكنائس خارج العاصمة موسكو، وفي عيد الفصح إلى كاتدرائية المسيح المخلص.

واحتفل الرئيس بعيد الفصح في الكاتدرائية الرئيسية في روسيا العام الماضي أيضا، ولم يشارك في احتفالات عيد الفصح خارج موسكو إلا مرتين: في عام 2000 في كاتدرائية القديس إسحاق في سان بطرسبورغ، وفي عام 2003 في كاتدرائية القديس نيكولاس في دوشانبي، أثناء زيارته لطاجيكستان.

وفي عام 2020، غاب الرئيس عن قداس عيد الفصح بسبب جائحة فيروس كورونا، لكنه أشعل شمعة في الكنيسة بمقر إقامته.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير بوتين عادة ما يتناول كعك عيد الفصح والبيض الملون على مائدة العطلة، تماما مثل جميع المسيحيين.

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