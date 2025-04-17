أمير قطر يتحدث الروسية في الكرملين وبوتين يرد بالعربية (فيديو)

شكر أمير قطر تميم بن حمد اَل ثاني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على توجيه الدعوة لزيارة روسيا، متمنيًا الازدهار للعلاقات بين البلدين.

تحدث أمير قطر باللغة الروسية تعبيرًا عن شكره في ختام اللقاء مع بوتين

وأثار فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا بين أوساط المتابعين، حيث وثق تحدث أمير قطر باللغة الروسية تعبيرًا عن شكره في ختام اللقاء مع بوتين، حيث قال: "سباسيبا"، وتعني "شكرًا" باللغة العربية، ليرد عليه بوتين باللغة العربية، بالقول: "شكرًا".



قطر تعد أحد شركاء روسيا الرئيسيين في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أكد أن العلاقات بين روسيا وقطر تتعزز، مشيرًا إلى أن قطر تعد أحد شركاء روسيا الرئيسيين في الشرق الأوسط.

وأوضح بوتين أن روسيا وقطر لديهما ما يكفي من المشاريع المشتركة المثيرة للاهتمام، بما في ذلك في قطاع الغاز.

وأوضح بوتين أن روسيا مهتمة بأن تبقى سوريا دولة موحدة وذات سيادة، قائلا: "نود أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان أن تظل سوريا، أولًا، دولة ذات سيادة ومستقلة وموحدة أراضيها".

بوتين يؤكد على أهمية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأشار بوتين إلى أن قطر تتخذ قرارات بالغة الأهمية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

نعلم أن قطر تبذل جهودًا حثيثة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وللأسف، لم تنفذ المبادرات التي طرحتها، بما في ذلك مبادراتكم، ولا يزال المدنيون يقتلون في فلسطين، وهي مأساة حقيقية اليوم.

قضية تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا

ودعا الرئيس بوتين أمير قطر لبحث الأحداث في سوريا، بالإضافة إلى قضية تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.



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