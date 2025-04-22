طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، أحلى من الجاهزة

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، المكرونة بالبشاميل من الأطباق الفرنسية الشهيرة التي عشقها المصريون، وتقدم عادة في العزومات.

وطريقة عمل المكرونة بالبشاميل، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:

نصف كيلو مكرونة (نوع بيني أو أي نوع حسب الرغبة)

ماء وملح لسلق المكرونة

للحشوة (اللحمة المعصجة):

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

ملح وفلفل أسود

بهارات لحم (اختياري: قرفة، جوزة الطيب)

ملعقة صغيرة صلصة طماطم (اختياري)

للبشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب حليب (يفضل دافئ)

ملح وفلفل أبيض أو أسود

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بيضة (اختياري لزيادة القوام)

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:

في قدر كبير، اغلي ماء مع ملعقة ملح.

أضيفي المكرونة واسلقيها لمدة 7-8 دقائق حتى تنضج نصف نضج (لأنها ستُكمل نضجها في الفرن).

صفيها واتركيها جانبًا.

في مقلاة، سخني القليل من الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم وقلّبي حتى يتغيّر لونه.

تبّلي بالملح والفلفل والبهارات، ويمكنك إضافة ملعقة صلصة طماطم لمزيد من النكهة.

اطهي حتى ينضج اللحم تمامًا.

في قدر، ذوّبي الزبدة ثم أضيفي الدقيق وقلّبي حتى يصفرّ قليلًا.

أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على خليط ناعم وسميك.

تبّلي بالملح، الفلفل، وجوزة الطيب.

يمكن إضافة بيضة لخليط البشاميل مع التحريك بسرعة قبل رفعه عن النار.

في صينية فرن، ضعي طبقة من البشاميل في القاع.

أضيفي نصف كمية المكرونة، ثم افردي فوقها اللحم المفروم.

غطّي بباقي المكرونة، ثم صبّي باقي البشاميل على الوجه.

يمكن رش القليل من الجبن المبشور على الوجه.

ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180° لمدة 30-40 دقيقة، حتى تحمرّ من الوجه.

تُترك المكرونة لتبرد قليلًا حتى تتماسك، ثم تُقطّع وتُقدّم.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

ولعمل النجرسكو

مكونات عمل النجرسكو:

كيس مكرونة إسباجتي

نصف كيلو صدور دجاج مقطع قطع صغيرة

2 بصلة مفرومة

ملح

فلفل اسود

رشة قرفة

رشة بهارات دجاج

رشة كاري

ثمرة فلفل رومي أخضر مقطع شرائح

ثمرة فلفل رومي أصفر مقطع شرائح

ثمرة فلفل رومي أحمر مقطع شرائح

كوب مشروم مقطع شرائح

نصف كوب زيتون حلقات

للبشاميل

4 ملاعق سمن

4 ملاعق دقيق

4 كوب لبن حليب

2 كوب ماء سلق المكرونة

2 مكعب مرق

2 ورق لورا

فص حبهان

ملح

فلفل اسود

كوب جبن شيدر

2 مكعب جبن مثلثات

للوجه

جبن شيدر مبشور

جبن موزاريلا مبشور

طريقة عمل النجرسكو:

نسلق المكرونة نصف سلق ونتركها جانبا.

ثم نحضر الحشو، حيث نشوح البصل ونضيف له الدجاج ونقلب جيدا حتى نضج الدجاج.

ثم نضيف التوابل ونقلب، ثم نضيف الفلفل والمشروم ونقلب حتى تذبل الخضروات قليلا.

ثم نرفع الخليط من على النار ونضيف الزيتون ونقلب ونتركها جانبا.

ثم نحضر البشاميل، حيث نضيف السمن فى حلة على النار ونتركها تسخن، ثم نضيف الدقيق ونحمره جيدا.

ثم نضيف الحليب البارد وماء سلق المكرونة تدريجيا مع التقليب على النار الهادئة حتى يغلظ قوامه قليلا مع مراعاة أن بشاميل النجرسكو خفيف على عكس المكرونة بالبشاميل.

بعدها نتبل البشاميل بمكعب المرق والملح والتوابل، ونضيف الجبن ونقلب جيدا، ثم نرفعه من على النار.

ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها المكرونة المسلوقة وحشو الدجاج ونقلب جيدا، ثم نضيف ثلاث أرباع البشاميل ونقلب جيدا.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها المكرونة المسلوقة وحشو الدجاج ونقلب جيدا، ثم نضيف ثلاث أرباع البشاميل ونقلب جيدا. ثم نصب خليط المكرونة والدجاج والبشاميل فى صينية فرن متوسطة الحجم مدهونة زبد.

ثم نضع على الوجه باقى كمية البشاميل المتبقي والجبن المبشور.

ثم ندخل النجرسكو الفرن الساخن حتى يحمر وجهها.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها تهدأ قليلا، ثم تقطع وتقدم ساخنة للاستمتاع بالبشاميل والموتزاريلا.

تقدم النجرسكو بجانب اللحوم المختلفة حسب الرغبة وأطباق السلطة المنوعة.

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