طريقة عمل مكرونة بشاميل، سهلة وبسيطة ومذاقها لا يقاوم

طريقة عمل مكرونة بشاميل، المكرونة بالبشاميل من الأطباق الفرنسية التي عرفها المصريون واتقنوا تحضيرها، حيث يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل مكرونة بشاميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها في المنزل وهى مناسبة للعزومات.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل مكرونة بشاميل بمكونات بسيطة.

مكونات عمل مكرونة بشاميل:

500 جرام مكرونة قلم (مسلوقة في ماء مملح)

لتحضير اللحم المفروم:

500 جرام لحم مفروم

بصلة كبيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

1/2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

2 فص ثوم مفروم

1/2 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

لتحضير البشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب حليب

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

جوزة الطيب (اختياري)

للتزيين:

جبنة موزاريلا أو شيدر مبشورة (اختياري)

مكرونة بشاميل

طريقة عمل مكرونة بشاميل:

في مقلاة كبيرة، سخني الزيت على نار متوسطة وأضيفي البصل المفروم.

قلّبي حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الثوم المفروم وقلّبي لبضع ثوانٍ.

أضيفي اللحم المفروم واطبخي حتى يتغير لونه وينضج.

أضيفي معجون الطماطم وعصير الطماطم، والملح، والفلفل الأسود، والقرفة، والبهارات المشكلة.

اتركي الخليط يطهى حتى يتكثف ويصبح جاهزًا.

لتحضير البشاميل، في قدر على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة، ثم أضيفي الدقيق وقلّبي حتى يتحمص قليلًا ويصبح ذهبي اللون.

أضيفي الحليب تدريجيًّا مع التحريك المستمر بمضرب يدوي حتى يصبح الخليط ناعمًا.

استمري في التحريك حتى يتكثف البشاميل. أضيفي الملح، الفلفل الأسود، وقليل من جوزة الطيب حسب الرغبة.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

في صينية فرن، ضعي طبقة من المكرونة المسلوقة في الأسفل.

أضيفي طبقة من اللحم المفروم فوق المكرونة.

اسكبي نصف كمية البشاميل فوق الطبقة الأولى.

أضيفي طبقة أخرى من المكرونة ثم اسكبي باقي كمية البشاميل فوقها.

وزعي الجبنة المبشورة على الوجه إذا رغبتِ.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا ومقرمشًا.

أخرجي المكرونة بالبشاميل من الفرن واتركيها تبرد قليلًا قبل التقطيع والتقديم.

ويمكن تقديم المكرونة بالبشاميل بمفردها أو تقديمها بجانب اللحوم والأصناف المختلفة حسب الرغبة خاصة فى العزومات.