صينية المكرونة بالبشاميل، أنسب أكلة في عيد الحب

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، تحتفل الزوجات اليوم بعيد الحب على طريقتهم حيث يقومون بتقديم الأكلات المميزة والحلوى لسهرة مميزة فى عيد الحب مع الزوج.

وطريقة عمل المكرونة بالبشاميل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها خاصة فى سهرة عيد الحب لإسعاد الأزواج.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:-

500 جرام مكرونة بينا

ماء لسلق المكرونة

ملح

للحشوة:

500 جرام لحم مفروم

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

بهارات (مثل القرفة أو جوزة الطيب)

ملعقتان كبيرتان من الزيت

لصلصة البشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب حليب

ملح وفلفل أبيض حسب الذوق

رشة جوزة الطيب (اختياري)

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:-

في وعاء كبير، اغلي الماء وأضيفي الملح.

أضيفي المكرونة واتركيها تسلق لمدة 8-10 دقائق حتى تنضج، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

أضيفي البصل والثوم، وقلبي حتى يذبلا.

أضيفي اللحم المفروم، وقلبي حتى يتحمر ويجف.

تبلي بالملح والفلفل والبهارات، ثم اتركيها على النار قليلًا.

في قدر على نار متوسطة، ذوبي الزبدة.

أضيفي الدقيق وقلبي لمدة دقيقة حتى يصبح لون الدقيق ذهبيًا.

بالتدريج، أضيفي الحليب مع التحريك المستمر حتى تتكون صلصة ناعمة وسميكة.

تبلي بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

في صينية فرن، ضعي طبقة من المكرونة.

وزعي فوقها حشوة اللحم، ثم ضعي طبقة أخرى من المكرونة.

اسكبي صلصة البشاميل فوق الطبقة الأخيرة ووزعيها بالتساوي.

سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 30-40 دقيقة حتى يتحمر الوجه.

بعد إخراجها من الفرن، اتركيها قليلًا لتبرد، ثم قطعيها وقدميها ساخنة.

المكرونة بالبشاميل

أفكار مميزة للاحتفال مع الزوج بعيد الحب

هناك أفكارا مميزة للاحتفال مع الزوج بعيد الحب، التي يمكن أن تجعل هذا اليوم لا يُنسى، منها:-

عشاء رومانسي في المنزل، حيث يمكن إعداد عشاء رومانسي في المنزل مع الأطباق المفضلة لكما، وزيني الطاولة بالشموع والزهور، وضعي موسيقى هادئة في الخلفية، إذا كنتِ لا تجيدين الطهي، يمكنكِ طلب الطعام من مطعمكما المفضل.

فاجئي زوجك برحلة قصيرة إلى مكان جديد، يمكن أن تكون وجهة قريبة، مثل منتجع أو شاطئ، يمكنكما الاستمتاع بالطبيعة وخلق ذكريات جديدة سويًا.

خصصى يوم للاسترخاء والتدليل، حيث يمكن حجز يوم في منتجع صحي، أو قضاء الوقت في المنزل مع حمام ساخن، مساج، وأفلام رومانسية.

قدمي له هدية تحمل طابع شخصي مثل ألبوم صور يضم ذكرياتكما معا أو رسالة حب مكتوبة بخط اليد، يمكن أيضا إعداد صندوق مملوء بالمفاجآت الصغيرة التي تعبر عن حبك له.

شاركيه في نشاط يحبه، مثل ممارسة الرياضة معا، أو حتى الطبخ سويا، هذه الأنشطة تعزز التواصل وتزيد من الألفة بينكما.

استعيدوا ذكريات أول لقاء بينكما أو لحظات خاصة في علاقتكما، يمكن زيارة المكان الذي شهد أول لقاء أو تناول الطعام في مطعمكما المفضل.

اختاري مجموعة من الأفلام الرومانسية أو الكوميدية، واعدي بعض الوجبات الخفيفة، واستمتعا بليلة هادئة معا في المنزل.

إذا كان زوجك يعمل طوال اليوم، فاجئيه بباقة زهور أو رسالة حب تُرسل له إلى العمل، ستضيف هذه اللمسة اللطيفة سعادة إلى يومه.