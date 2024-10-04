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طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، لذيذة ولا تقاوم

المكرونة بالبشاميل
المكرونة بالبشاميل

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، المكرونة بالبشاميل من الأطباق الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر لمذاقها المميز وعشاقها الكثيرون.

وطريقة عمل المكرونة بالبشاميل، سهلة وبسيطة ولكنها تحتاج بعض التكات حتى تكون بمذاق شهر ولا يقاوم، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:-

500 جرام مكرونة (نوع قلم أو حسب الرغبة)

ملح لسلق المكرونة

ماء للسلق

500 جرام لحم مفروم

بصلة متوسطة مفرومة ناعمة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

نصف ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

لتحضير صوص البشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة أو زيت

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب حليب

ملح وفلفل أسود

رشة جوزة الطيب (اختياري)

جبنة مودزاريلا أو بارميزان (اختياري للتزيين)

المكرونة بالبشاميل 

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:-

  • اغلي ماء في قدر كبير وأضيفي الملح.
  • اسلقي المكرونة حتى تنضج نصف نضوج (المدة تختلف حسب نوع المكرونة)، ثم صفيها وضعيها جانبًا.
  • في مقلاة على نار متوسطة، سخني الزيت أو الزبدة ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح شفافًا.
  • أضيفي اللحم المفروم واستمر في التقليب حتى ينضج اللحم تمامًا.
  • أضيفي الملح، الفلفل الأسود، البهارات، والقرفة (إذا رغبتِ)، واتركي الخليط على النار لمدة 5 دقائق إضافية حتى تتداخل النكهات.
  • في قدر على نار متوسطة، سخني الزبدة حتى تذوب ثم أضيفي الدقيق.
  • قلبي الدقيق باستمرار لمدة 2-3 دقائق حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.
  • ببطء أضيفي الحليب مع الاستمرار في الخفق لتجنب تكون كتل.
  • استمري في التقليب حتى يصبح الخليط كثيفًا وناعمًا.
  • أضيفي الملح، الفلفل، ورشة من جوزة الطيب (اختياري).
  • في صينية فرن مدهونة بقليل من الزبدة، ضعي طبقة من المكرونة المسلوقة.
  • ضعي طبقة من الحشوة فوق المكرونة.
  • أضيفي طبقة ثانية من المكرونة فوق اللحم.
  • اسكبي صوص البشاميل بالتساوي فوق الطبقات.
  • إذا رغبتِ، رشي الجبنة الموزاريلا أو البارميزان على السطح.
  • سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.
  • ضعي الصينية في الفرن لمدة 30-40 دقيقة حتى يتحمر الوجه وتصبح المكرونة بالبشاميل ذهبية اللون.
  • اتركي المكرونة لتبرد قليلًا قبل تقطيعها وتقديمها.
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طريقة عمل المكرونة بالجمبري، أكلة لذيذة وخفيفة وسهلة التحضير

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