طريقة عمل المكرونة بالبشاميل لغداء مميز

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، المكرونة بالبشاميل من الأطباق الشهيرة التي يعشقها المصريون وهي الفرنسية الأصل ولكن المصريين تفننوا في طرق تحضيرها.

وطريقة عمل المكرونة بالبشاميل، سهلة ولكنها تحتاج بعض التكات حتى تكون لذيذة ولا تقاوم وتحرص ربات البيوت على تحضيرها باستمرار لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل المكرونة بالبشاميل.

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:-

½ كيلو مكرونة قلم

¼ كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

ملح وفلفل أسود

بهارات لحم

3 ملاعق كبيرة زيت أو سمن

مكونات البشاميل:

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 ملاعق كبيرة سمن أو زبدة

1 لتر حليب

ملح، فلفل أبيض (أو فلفل أسود)

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بيضة (اختياري)

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج نصف نضج، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

في مقلاة، سخني الزيت وقلبي البصل حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم وقلبيه حتى ينضج ويتغير لونه.

أضيفي الملح، الفلفل، والبهارات وقلبي جيدًا.

اتركي الخليط حتى ينضج تمامًا ويجف من الماء.

في قدر على النار، ذوّبي السمن ثم أضيفي الدقيق وقلّبي حتى يصفر لونه.

أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

أضيفي الملح، الفلفل، وجوزة الطيب.

(اختياري: بعد أن يبرد قليلًا، يمكن إضافة بيضة مع الخلط جيدًا).

في صينية فرن، ضعي طبقة من المكرونة، ثم افردي فوقها اللحم المفروم، ثم طبقة أخرى من المكرونة.

اسكبي صوص البشاميل على الوجه بالكامل.

(اختياري: يمكنك رش الجبن المبشور على الوجه).

أدخلي الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30-40 دقيقة حتى يحمر الوجه.

المكرونة بالبشاميل

ولعمل المكرونة وايت صوص

مكونات عمل المكرونة وايت صوص:

250 جرام مكرونة أى نوع حسب الرغبة

ماء مغلي

ملح

للصلصة:

2 ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب

1 فص ثوم مفروم (اختياري)

1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)

طريقة عمل المكرونة وايت صوص:-

في قدر كبير، اغلي الماء مع إضافة الملح.

اضيفى المكرونة واتبع التعليمات الموجودة على العبوة حتى تنضج.

صفِّى المكرونة واحتفظى بها جانبًا.

في مقلاة على نار متوسطة، قومى بإذابة الزبدة.

اضيفى الثوم (إذا كنت تستخدميه) وحمّريه قليلًا.

اضيفى الدقيق وقلّبى لمدة دقيقة حتى يتحول إلى لون ذهبي.

ببطء، أضيفى الحليب مع التحريك المستمر لتجنب التكتلات.

استمرى في التحريك حتى تتماسك الصلصة وتصبح ناعمة.

اضيفى الجبنة البارميزان وامزجيها جيدًا، ثم تبّلى بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

اضيفى المكرونة المسلوقة إلى الوايت صوص وقلّبيها جيدًا حتى تتغلف بالكامل.

قدّمى المكرونة في طبق التقديم وزيّنيها بالبقدونس المفروم.

يمكنك إضافة خضروات مثل البروكلي أو الجزر أو الدجاج المشوي لمزيد من النكهة.

تأكدى من استخدام حليب كامل الدسم للحصول على قوام كريمي أكثر.

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