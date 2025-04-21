الإثنين 21 أبريل 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يهنئ لاعبي التايكوندو وألعاب القوى لحصولهم على المستوى الذهبي

حصول لاعبي التايكوندو
حصول لاعبي التايكوندو وألعاب القوى على المستوي الذهبي

 هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، لحصول لاعبي التايكوندو وألعاب القوى بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي على المستوي الذهبي في بطولة الجمهورية  والتي أقيمت في الفترة من 17 حتي 20 أبريل 2025 بمحافظة الإسماعيلية، متمنيا لهم ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عاليًا في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

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الذهبية لفريق الشرقية -فيتو
الذهبية لفريق الشرقية -فيتو

 وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية مقدمًا الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الألعاب الفردية لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ونفسيًا للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

الذهبية لفريق الشرقية -فيتو
الذهبية لفريق الشرقية -فيتو

 بدوره أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مشاركة اللاعبين في بطولة الجمهورية لألعاب القوى أسفرت عن حصول اللاعبين عمر محمود عبدالعظيم ومازن هانى محمود وسيف أحمد فؤاد ومحمد أحمد عاطف وعلى عبدالله عبدالسميع وأدهم هانى سيد، وعبدالهادى باسم وأحمد محمود  على المركز الأول والميدالية الذهبية، وذلك فى مسابقة تتابع 4×200 م، وحصل اللاعبان أدهم هانى سيد وعلى عبدالله عبدالسميع  على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى مسابقة 200 م عدو .

 

بطولة الجمهورية للتايكوندو

 وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية أنه في بطولة الجمهورية للتايكوندو حصلت اللاعبة آلاء عبدالعزيز عبدالمنعم على المركز الثانى والميدالية الفضية وحصلت اللاعبة فرح صبرى عبدالله واللاعبة إيمان محمد ابراهيم   واللاعب ياسين وليد عبدالحميد على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

الذهبية لفريق الشرقية -فيتو
الذهبية لفريق الشرقية -فيتو

 وقال وكيل وزارة شباب الشرقية إن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد المشروعات المبشرة لمستقبل أفضل للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، حيث تعد محافظة الشرقية من أكبر المحافظات التى بها عدد مراكز للمشروع.

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وأضاف أنهم مقسمين حيث يوجد  ٦ مراكز لمرحلة الشباب ،و٦ مراكز لمرحلة الناشئين، و ٥ مراكز لمرحلة البراعم بإجمالى عدد ١٨ مركزا موزعين داخل المحافظة بالكامل.

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بطولة الجمهورية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية لاعبى التايكوندو ألعاب القوى المشروع القومي

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