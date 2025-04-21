تطهير ترعة مجريس في صدفا بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على أهمية استمرار حملات تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الري والوحدات المحلية، وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

تحسين إدارة الموارد المائية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين إدارة الموارد المائية، حيث يتم إزالة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها على جانبي الترع والمصارف.

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري، برئاسة المهندس حاتم مختار، بالتعاون مع الإدارة العامة للري برئاس المهندس أبو العيون عرفات، قامت بتنفيذ حملات لتطهير الترع والمصارف في عدة مراكز، منها صِدفا، حيث تم تطهير ترعة مجريس باستخدام معدات الري مثل الكباش والصندل والحفارات ذات الأذرع الطويلة، مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الوحدات المحلية، للحفاظ على المظهر الحضاري وتسهيل حركة الطرق للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه الحملات، مشددًا على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لضمان نجاح هذه الجهود وتحقيق أهدافها في تحسين إدارة الموارد المائية وخدمة المزارعين.

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