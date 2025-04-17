تنفيذي أسيوط يناقش إعادة رياضتي التجديف والشراع

ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، لبحث واستعراض عدد من الملفات الهامة والتي تمس حياة المواطنين، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

بدء موسم حصاد القمح "الذهب الأصفر" للعام الزراعي 2025

وفي بداية الجلسة أعلن محافظ أسيوط بدء موسم حصاد القمح "الذهب الأصفر" للعام الزراعي 2025 مؤكدًا على جاهزية الشون والصوامع وتشكيل لجان الاستلام وتكثيف الرقابة لمنع نقل الأقماح خارج المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، ومديرية التموين، والجهات المعنية، وفقًا للقرارات والضوابط الموضوعة، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات لاستقبال واستلام أكبر كمية ممكنة من محصول القمح المحلي، وبناءًا على القرار الوزاري والذي حدد سعر شراء وتوريد أردب القمح.

توفير منافذ لصرف مستحقات المزارعين

وشدد محافظ أسيوط، على توفير منافذ لصرف مستحقات المزارعين وتسهيل عمليات الصرف بجميع مراكز ومدن المحافظة مع إعداد بيان يومي بكميات الأقماح المستلمة مكلفًا بمراجعة تمهيد الطرق وتسهيل حركة المرور ومتابعة ذلك من خلال مركز العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة عمليات استلام الأقماح ميدانيًا.

من ناحية أخرى استعرض المحافظ الجهود التي تمت لتسليم استاد أسيوط الرياضي بمنطقة الأربعين لمديرية الشباب والرياضة تمهيدًا لإعادة تشغيله ودعمه للرياضة وتطوير المواهب للاستفادة من المنشآت الرياضية بأفضل شكل ممكن مكلفًا حي غرب مدينة أسيوط برفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بستاد أسيوط الرياضي بالكامل بالتنسيق مع مديرية الإسكان والمرافق مع الحفاظ على الهوية البصرية وتوحيد ألوان واجهات العمارات السكنية مع رفع كفاءة الرصف ورفع الإشغالات.

وكلف محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر الأماكن والمواقع غير المستغلة وبحث استغلالها كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي باستغلال المباني التى تم إخلاؤها ونقلها لمجمعات الخدمات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في مشروعات النفع العام منها المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية تلبية لاحتياجات المواطنين.

إعادة رياضة الشراع ورياضة التجديف لخدمة أبناء أسيوط

كما وجه محافظ أسيوط بدراسة إعادة رياضة الشراع ورياضة التجديف لخدمة أبناء المحافظة في عدد من النوادى المطلة على النيل والترعة الإبراهيمية تحت إشراف المحافظة ومديرية الشباب والرياضة، فضلا عن إعادة فريق كرة القدم باسم المحافظة وتقديم كامل الدعم الفريق.

من جهة أخرى ناقش المجلس المجلس التنفيذي للمحافظة إعداد مشروع موازنة محافظة أسيوط الديوان العام مديريات الخدمة للعام المالي ٢٠٢٥ /٢٠2٦ المتضمن تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة والعدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة.

وتمت مناقشة مذكرة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن الإجراءات التي تتخذها الهيئة حيال نزع ملكية مدرستين صدر لهما قرار استيلاء مؤقت وتعويض ملاك هذه المدارس نظرًا لعدم وجود أراضي أملاك دولة أو تبرع في نطاق خدمة هذه المدارس ولصالح العملية التعليمية ولحل مشكلة الكثافة.

وفي نهاية الجلسة تمت الموافقة على قبول التبرعات المقدمة كمشاركات مجتمعية من عدد من الجهات والمواطنين مقدمًا خالص الشكر للمتبرعين.

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