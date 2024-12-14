السبت 14 ديسمبر 2024
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محافظات

تنفيذ أعمال تطهير للترع وإزالة المخلفات بأسيوط

حملة لإزالة المخلفات
حملة لإزالة المخلفات من الترع بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها على جانبي الترع والمصارف في جميع أنحاء المحافظة. 

 

إستمرار تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ورفع المخلفات منها 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى إستمرار تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير بنطاق المحافظة وذلك لضمان وصول المياة إلى نهايات الترعة والترع الأخذة منها وتحقيق أقصى استفادة من مياة الري حتى تتحقق الإستفادة منها لكافة الأراضي الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام مثل تلك الحملات وحفاظًا على الرقعة الزراعية.

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار قامت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز والإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات للقيام بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ضمانًا لوصول المياة لنهايات الترع ومن بينها تنفيذ أعمال نظافة وتطهير بفرع ٣ لترعة البسيوني وقرية التمساحية بمركز القوصية. 

 

استمرار أعمال رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بمراكز أسيوط

رفع 500 طن نواتج تطهير الترع والمصارف في أسيوط

وأكد محافظ أسيوط إنه تم نهو نظافة ورفع مخلفات حجز الغريب باستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة لذلك للتخلص الآمن منها للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

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