تنفيذ أعمال تطهير للترع وإزالة المخلفات بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها على جانبي الترع والمصارف في جميع أنحاء المحافظة.

إستمرار تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ورفع المخلفات منها

ولفت محافظ أسيوط إلى إستمرار تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير بنطاق المحافظة وذلك لضمان وصول المياة إلى نهايات الترعة والترع الأخذة منها وتحقيق أقصى استفادة من مياة الري حتى تتحقق الإستفادة منها لكافة الأراضي الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام مثل تلك الحملات وحفاظًا على الرقعة الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار قامت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز والإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات للقيام بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ضمانًا لوصول المياة لنهايات الترع ومن بينها تنفيذ أعمال نظافة وتطهير بفرع ٣ لترعة البسيوني وقرية التمساحية بمركز القوصية.

وأكد محافظ أسيوط إنه تم نهو نظافة ورفع مخلفات حجز الغريب باستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة لذلك للتخلص الآمن منها للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

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