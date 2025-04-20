محافظ أسيوط يقدم التهاني بعيد القيامة بكاتدرائية رئيس الملائكة ومطرانيات الكاثوليك وأبنوب وأبوتيج (صور)

واصل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط؛ جولاته لكنائس المحافظة للتهنئة بعيد القيامة المجيد، بزيارة مطرانية الأقباط الكاثوليك وكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل للأقباط الأرثوذكس بحي شرق مدينة أسيوط، ومطرانيتي أبنوب وأبو تيج في جو يسوده المحبة والفرحة.



رافقه خلال الزيارة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري للمحافظة، والنواب (المهندس ياسر عمر، ومحمد حمدي دسوقي، ومريم القمص، وناصر عثمان، وأحمد حسين جودة، وأحمد الشناوي، والعميد علاء خير الله وحمادة زهير فولي ) أعضاء مجلس النواب، والنائب الدكتور علي مهران عضو مجلس الشيوخ، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس خميس محمد وكيل وزارة الزراعة، وخالد محمد وكيل وزارة التموين،والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الاسكان، والدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، والمهندس أبو العيون عرفات مدير عام إدارة الموارد المائية والري بمحافظة أسيوط، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق، والدكتور محمد عبد اللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ناصر محمد مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، الشيخ شعراوي محمد شعبان مدير أوقاف شرق، والعديد من القيادات التنفيذية ورجال الدين الإسلامي، وعدد من الكيانات الشبابية.

محافظ أسيوط يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بيسنتي



استهل محافظ أسيوط والوفد المرافق له جولتهم بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبنوب لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير الشهيد مارمينا العجايبي بجبل أبنوب "الدير المعلق" ثم توجه إلى مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع الثورة بحي شرق أسيوط لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا دانيال مطران الأقباط الكاثوليك وجميع كهنة وآباء المطرانية عقب ذلك توجه إلى كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل للأقباط الأرثوذكس بحي شرق لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والبداري وساحل سليم وتوابعهم واختتم جولته بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبو تيج لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا اندراوس مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم ولشعب الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد.



ونقل اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط ـ خلال زيارته للكنائس والمطرانيات ـ تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد القيامة المجيد موضحًا أن مثل تلك الزيارات في المناسبات السعيدة تدل على عمق المحبة والأخوة بين أبناء أسيوط خاصة والشعب المصري العظيم بصفة عامة حيث أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والسعادة بين أبناء الوطن مضيفًا إننا نعمل يدًا بيد سواء جهات حكومية أو غير حكومية أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص لرفعة مكانة بلادنا.

وأشاد محافظ أسيوط بدور الكنيسة في دعم قضايا الوطن والمشاركة الفعالة في خدمة وتنمية المجتمع حيث تشهد المحافظة تعاونًا مثمرًا بين الجميع في مختلف المجالات موضحًا إن المحافظة قامت بتطوير والارتقاء بعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا للإمكانات المتاحة لدينا حتى نحقق خطط وجهود البناء والتنمية التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس السيسي.

من جانبهم قدم الأساقفة؛ الشكر لمحافظ أسيوط على زيارته للمطرانيات والكنائس وتقديم التهاني ومشاركتهم احتفالاتهم بالعيد مقدمين له وللجهاز التنفيذي للمحافظة وشعب أسيوط التهاني بمناسبة العيد القومي للمحافظة مضيفين أن مصر بقيادتها الحكيمة ستظل دائمًا أمنة قادرة على مواجهة التحديات طالما إننا يد واحدة لافتين إلى الوقوف خلف القيادة السياسية ضد أي تهديد أو محاولة لزعزعة استقرار البلاد متمنيين دوام المحبة والسلام بين أبناء وطننا العزيز مصر حيث إننا دائمًا نصلي من أجل مصر الغالية وشعبها وأن تعم السعادة والمحبة والسلام بين الجميع.



وحرص شعب الكنيسة والمهنئين بالمطرانيات والكاتدرائية على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ وقيادات وأساقفة ومطارنة بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد متمنيين دوام الترابط والمحبة في مصر وأن يعم السلام في كافة أنحاء العالم.

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