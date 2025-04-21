توريد 7924 طن قمح بشون وصوامع أسيوط منذ بدء موسم الحصاد

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، استمرار أعمال حصاد القمح بكافة قرى ومراكز المحافظة، مع استمرار اعمال التوريد لـ 28 مركز تجميع وشونة وهنجر موزعة على مستوى مراكز المحافظة، والتى بلغت 7924 طن منذ بدء توريد القمح موسم 2025 وحتى الآن، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك، لافتًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهدًا لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح بوصفه محصولًا استراتيجيًا.

المتابعة المستمرة والميدانية لأعمال حصاد وتوريد القمح

وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التنسيق مع مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين ومديرية الزراعة برئاسة المهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة وتكليفهم بالمتابعة المستمرة والميدانية لاعمال الحصاد والتوريد وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، لافتا إلى تكوين لجان متابعة للإشراف على عملية التوريد إلى جانب تشكيل غرف عمليات فرعية بمديرية التموين وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء، لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة أثناء عملية توريد الأقماح.

ولفت محافظ أسيوط الى انه يجرى تنفيذ خطة توعوية للمزارعين والموردين بالدعم المقدم من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد حيث يصل سعر الإردب إلى 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، لموسم العام الحالي ضمن خطة الحكومة لدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

توريد 2477 طن و48 كيلوجرام قمح محلي اليوم

وأشار أبوالنصر إلى إنه تم توريد 2477 طن و48 كيلوجرام قمح محلي اليوم بشون البنك الزراعي المصري والشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة مطاحن مصر الوسطى) والشركة المصرية القابضة للصوامع (مطاحن عرب العوامر) وشركة الوحدة لطحن الغلال التابعة لمطاحن مصر الوسطى ليصل إجمالي الكمية الموردة حتى اليوم 7924 طن و349 كليو جرام لافتًا إلى أهمية المرور المستمر على كافة مراكز التجميع والمواقع التخزينية للأقماح للتأكد من جاهزيتها لإستقبال المحصول من المزارعين والموردين وعدم أية معوقات في عملية التوريد ومراقبة اللجان لأعمال الفرز والاستلام لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن انعقاد غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة للتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على أرقام الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة .

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