ضبط سلع منتهية الصلاحية وأسمدة مغشوشة في حملة تموينية بأسيوط (صور)

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 686 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تموينية شنتها مديرية التموين ومختلف إداراتها الخارجية بالمراكز والأحياء على مدار اليوم في إطار جهود المحافظة المستمرة لضبط الأسواق ومراقبة جودة السلع المعروضة.

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية‏‎ لتكثيف الحملات الرقابية والتأكد من التزام كافة المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية بهدف حماية جمهور المستهلكين وضمان تقديم سلع تموينية وفقًا للمعايير الصحية وحماية صحة وحقوق المواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تحرير 686 محضر تمويني في حملة على الأسواق بأسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة قد شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها بالمراكز والأحياء والتي أسفرت عن تحرير 686 محضر تمويني حيث تم في مجال الأسواق ضبط 25 شيكارة أسمدة زراعية مغشوشة بالجير والملح، و148 كيلو لحوم وفراخ وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و62 طبق دواجن وكبد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط سلع غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية، وصيدلية تعمل بدون ترخيص وتم ضبط الأدوية الموجودة بداخلها، و2400 علبة عصير، و7960 عبوة لوليتا و2250 كيس كراتيه بدون بيانات، وضبط 10 جراكن عسل مغشوش، و7000 قطعة بسكويت بدون بيانات، و80 عبوة مواد بيطرية بدون فواتير، و20 كيلو مقرمشات بدون بيانات، و20 كيلو مخصبات زراعية بدون فواتير، وضبط 1800 قطعة حلوى غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و1236 زجاجة مشروبات غازية منتهية الصلاحية، وضبط 100 لتر زيت محركات سيارات بدون فواتير، وضبط 250 فلتر بنزين بدون فواتير، وضبط 6 جراكن زيت يستخدم فى رش الثمار، وضبط 9 جراكن مبيدات زراعية بدون فواتير بالإضافة إلى تجميع 140 زجاجة زيت 110 كيلو سكر لدى بدال تمويني وتجميع 16 أسطوانة بوتاجاز بدون وجه حق.

بيع أسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر

كما تم تحرير 3 محاضر تصرف في 150 أسطوانة بوتاجاز لمستودعات بوتاجاز، وتحرير 19 محضر غلق مستودعات بوتاجاز، و10 محاضر بيع اسطوانات بوتاجاز بأزيد من السعر، وتحرير 49 محضر عدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، وتحرير 3 محاضر ضبط أسطوانات بوتاجاز مستخدمة في غير الغرض المخصص لها، و2 محضر جنحة عدم استلام حصة بوتاجاز للمستودعات، و12 محضر غلق تجار تموينيين، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وتحرير 13 محاضر سجائر أزيد من السعر، وضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع الأكياس، وضبط 3 محاضر مزاولة منشأة بدون ترخيص، وتحرير 3 محاضر لطلمبات بنزين لعدم الاعلان عن الأسعار، وتحرير 37 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية.

ضبط 50 جركن زيت طعام مجهول المصدر

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم ضبط 50 جركن زيت طعام مجهول المصدر وقد تم تحرير عدد من المحاضر بحق المخالفين، شملت تحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجل تمويني، وتحرير محضر تجميع 20 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن وتحرير محضر عدم استلام حصة تموينية، و12 محضر غلق مستودعات بوتاجاز، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز، و36 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية بالإضافة إلى 12 محضر عدم حمل شهادات صحية.

وأوضح أبوالنصر إنه في مجال المخابز فقد تم تحرير 512 محضر للمخابز البلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين مؤكدًا على استمرار مثل تلك الحملات بشكل دوري، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر الخطوط الساخنة المخصصة لذلك بغرفة عمليات المحافظة، وهي أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة .

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