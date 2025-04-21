أكلات يجب تقديمها بجانب الرنجة والفسيخ حفاظا على الصحة

الرنجة والفسيخ من الأكلات المصرية الشهيرة التي تقدم في الأعياد خاصة عيد الربيع، وهو ما يعرف بعيد شم النسيم، حيث يتجمع الأهل والأصدقاء لتناول الأسماك المملحة معا.

والرنجة والفسيخ أسماك تحتوي على نسبة عالية من الأملاح؛ لذا ينصح الأطباء بتناولها بحذر لتفادي كميات الملح الموجودة في هذه الأكلات.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن الرنجة والفسيخ أكلات قائلة الفائدة وتحتوي على نسبة عالية من الأملاح والسموم، وللاسف مهما زادت التوعية بمخاطر هذه الأسماك إلا أن المصريين مازلت يصرون على تناول هذه الأسماك كعادة مصرية قديمة، ولتفادي مخاطرها يجب تناولها بحذر.

أكلات يجب تقديمها بجانب الرنجة والفسيخ

وأضافت مرام، أن هناك أكلات يجب تقديمها بجانب الرنجة والفسيخ لرفع القيمة الغذائية لهذه الأسماك وتقليل نسبة السموم والأملاح التى تدخل الجسم، ومن هذه الأكلات:-

الخضروات الورقية مثل الخس والجرجير فهى تحتوى على نسبة عالية من الألياف والجميلة والبوتاسيوم والماغنيسيوم والماء ما يساعد فى تنظيم الهضم وترطيب الجسم وطرد السموم والأملاح من الجسم.

الخبز الأسمر فهو غنى بالعناصر الغذائية ويشعر بالشبع سريعا.

البطاطس المسلوقة لأنها تقلل من كمية الصوديوم التى تدخل الجسم.

البصل الاخضر والاحمر مع الخل فهو يقتل السموم والبكتيريا بالجسم ويطردها خارج الجسم ويقوى المناعة.

طبق السلطة الخضراء وهو أساسي بجانب الرنجة والفسيخ لغناها بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

الرنجة والفسيخ، فيتو

نصائح مهمة لتفادي مخاطر الرنجة والفسيخ

وتابعت، أنه يحب الإكثار من تناول السوائل والمياه عقب وجبة الرنجة والفسيخ، لمعادلة الأملاح بالجسم، وطرد السموم والأملاح من الجسم سريعا، وايضا تناول القرفة والزنجبيل والشاي الأخضر لتقوية المناعة وتنظيم عملية الهضم وطرد السموم والأملاح من الجسم.

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه ممنوع تناول الرنجة والفسيخ على الإفطار لأن ذلك يسبب تهيج المعدة ويدخل الجسم كميات كبيرة من الأملاح والسموم، لذا يجب الإفطار على وجبة خفيفة مثل البيض والجبن مع كوب الشاي، ثم تناول الرنجة والفسيخ على وجبة الغداء وأن تكون هذه الوجبة فى الثالثة عصرا وليس بعد ذلك لترك مساحة من الوقت للمعدة لهضم الطعام وسرعة التخلص من السموم والأملاح الناتجة عن تناول الرنجة والفسيخ.

وأضافت، أنه يجب تناول العصائر الطبيعية خلال يوم شم النسيم مع تجنب المشروبات الغازية بأنواعها لأنها تسبب عسر الهضم وتزيد من احتباس السوائل بالجسم، لذا يجب الامتناع عنها واستبدالها بالعصائر الطبيعية والمشروبات الدافئة.

وتابعت، أنه يجب أيضا تجنب الأكلات الدسمة بجانب الرنجة والفسيخ وكذلك الحلوى لعدم إرهاق المعدة والكلى فى هذا اليوم وتجنب ارتفاع نسبة السكر والضغط بالدم.

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