الإثنين 21 أبريل 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الرنجة المشوية بالخضراوات، أكلة لذيذة ومميزة

الرنجة المشوية
الرنجة المشوية

طريقة عمل الرنجة المشوية بالخضراوات، الرنجة من الأسماك المملحة والمدخنة الشهيرة التى لها شعلبية كبيرة على مستوى العالم ويعشقها الكبار والصغار لمذاقها المميز.

وطريقة عمل الرنجة المشوية بالخضراوات، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها خاصة يوم شم النسيم حيث تجمع الأهل والأصدقاء.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الرنجة المشوية بالخضراوات.

مكونات عمل الرنجة المشوية بالخضراوات:

2 سمكة رنجة (مدخنة)

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة

2 ثمرة فلفل أخضر أو أحمر (حسب الرغبة)

عصير ليمون (من 2 ليمونة)

2 ملعقة كبيرة زيت (زيت زيتون أو زيت عادي)

رشة كمون

فلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل الرنجة المشوية بالخضراوات:-

  • سخني شواية أو مقلاة تيفال بدون زيت.
  • ضعي الرنجة على النار واشويها من الجانبين حتى يتغير لون الجلد وينفصل بسهولة.
  • اتركيها تبرد قليلًا ثم قومي بتقشير الجلد ونزع الرأس والشوك بعناية.
  • قطعي لحم الرنجة إلى قطع صغيرة وضعيها في طبق كبير.
  • أضيفي الطماطم، البصل، الفلفل، عصير الليمون، الكمون، الفلفل الأسود، والزيت إلى الرنجة.
  • قلّبي المكونات كلها جيدًا واتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتشرب النكهات.
  • قدميها مع عيش بلدي، وشرائح ليمون، وممكن تضيفي بجانبها طبق بطاطس مسلوقة أو سلطة خضراء.
طريقة عمل الرنجة المشوية 
طريقة عمل الرنجة المشوية 

فوائد الرنجة للصحة 

والرنجة من أنواع السمك الشهيرة التى لها فوائد عظيمة تدفعنا لتناولها، ومن فوائد الرنجة:-

  • مصدر غني بالبروتين، ومن أول وأهم فائدة للرنجة أنها مصدر ممتاز للبروتين الحيواني عالي الجودة، والبروتين ضروري لبناء العضلات والأنسجة، ويساعد على إصلاح الخلايا ودعم الجهاز المناعي، حيث تحتوي كل 100 جرام من الرنجة على كمية جيدة من البروتين، مما يجعلها خيار مناسب لمن يبحث عن بدائل مغذية للحوم الحمراء.
  • غنية بالأحماض الدهنية اوميجا 3، حيث تحتوي الرنجة على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة "أوميجا 3"، وهي دهون صحية تلعب دورا مهما في تحسين صحة القلب، تقليل الالتهابات، وتنشيط وظائف الدماغ.
  • كما تساهم اوميجا 3 في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.
  • تعزيز صحة الدماغ، والدهون الصحية الموجودة في الرنجة، خصوصًا اوميجا 3، تساعد في دعم وظائف الدماغ، وقد أظهرت بعض الدراسات أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والاكتئاب.
  • تناول الرنجة بشكل معتدل قد يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.
  • مصدر للفيتامينات والمعادن، والرنجة غنية بفيتامين D الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام والأسنان.
  • تحتوي على فيتامين B12 المهم لتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الجهاز العصبي.
  • تحتوي الرنجة على معادن مهمة مثل الحديد، الفوسفور، السيلينيوم، واليود، وهي ضرورية لصحة الجسم بشكل عام.
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