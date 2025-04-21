الرنجة والفسيخ من أكلات شم النسيم الشهيرة التى اعتاد المصريون على تناولها منذ الفراعنة، وهى عبارة عن أسماك مملحة.

والرنجة والفسيخ أكلات تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم مايسبب زيادة نسبة الأملاح فى الحسم، لذا هناك شروط لتناولها حفاظا على الصحة.

نصائح غذائية مهمة لتناول الرنجة والفسيخ بآمان فى شم النسيم

وتقول منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تناول الرنجة والفسيخ حتى يمر يوم شم النسيم بسلام بدون أى مخاطر صحية، ومن هذه النصائح:-

شراء الأسماك من مصدر موثوق، احرصى على شراء الرنجة والفسيخ من محلات مرخصة ومعروفة بسمعتها الجيدة، مع تجنب الباعة الجائلين أو المحلات غير النظيفة، حيث تزداد فيها احتمالية فساد الأسماك أو إصابتها بالبكتيريا الضارة.

التأكد من سلامة الأسماك، حيث يجب أن تكون الرنجة أو الفسيخ ذات رائحة مقبولة وغير كريهة.

لون السمكة يجب أن يكون طبيعيًا، دون وجود بقع داكنة أو إفرازات لزجة.

القوام يجب أن يكون متماسكًا، لا طريًا بشكل زائد أو مهترئا.

حفظ الأسماك بطريقة صحيحة

بعد الشراء، يجب وضع الرنجة أو الفسيخ في الثلاجة فورًا، وتجنب تركها في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، فالتبريد يقلل من نمو البكتيريا ويحافظ على جودة السمك.

بعد الشراء، يجب وضع الرنجة أو الفسيخ في الثلاجة فورًا، وتجنب تركها في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، فالتبريد يقلل من نمو البكتيريا ويحافظ على جودة السمك. الاعتدال في الكمية، ويفضل عدم الإفراط في تناول هذه الأسماك المملحة بسبب احتوائها على كميات كبيرة من الملح، ما قد يضر مرضى الضغط والقلب والكلى.

التقليل من الملح، ويمكن نقع الفسيخ أو الرنجة في ماء أو خل لفترة قصيرة قبل الأكل لتقليل نسبة الملح قليلًا.

تناول البصل والليمون والخضروات، ينصح بتناول البصل والليمون والخس والجرجير بجانب الرنجة والفسيخ، حيث تساعد في تطهير المعدة والتقليل من تأثير الأملاح.

تجنب تناولها للأطفال والحوامل، يفضل عدم إعطاء الرنجة أو الفسيخ للأطفال أو الحوامل أو أصحاب المناعة الضعيفة، لتجنب أي مضاعفات صحية محتملة.

مراقبة أي أعراض غير طبيعية، إذا شعرت بأي أعراض مثل الغثيان، القيء، الإسهال، أو ضيق التنفس بعد تناول الفسيخ أو الرنجة، يجب التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى.

نصائح غذائية لتناول الرنجة والفسيخ

ولعمل الرنجة المشوية

مكونات عمل الرنجة المشوية بالخضراوات:

2 سمكة رنجة (مدخنة)

2 ثمرة طماطم مقطعة مكعبات

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة

2 ثمرة فلفل أخضر أو أحمر (حسب الرغبة)

عصير ليمون (من 2 ليمونة)

2 ملعقة كبيرة زيت (زيت زيتون أو زيت عادي)

رشة كمون

فلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل الرنجة المشوية بالخضراوات :-

سخني شواية أو مقلاة تيفال بدون زيت.

ضعي الرنجة على النار واشويها من الجانبين حتى يتغير لون الجلد وينفصل بسهولة.

اتركيها تبرد قليلًا ثم قومي بتقشير الجلد ونزع الرأس والشوك بعناية.

قطعي لحم الرنجة إلى قطع صغيرة وضعيها في طبق كبير.

أضيفي الطماطم، البصل، الفلفل، عصير الليمون، الكمون، الفلفل الأسود، والزيت إلى الرنجة.

قلّبي المكونات كلها جيدًا واتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتشرب النكهات.

قدميها مع عيش بلدي، وشرائح ليمون، وممكن تضيفي بجانبها طبق بطاطس مسلوقة أو سلطة خضراء.

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