بعد رصدها بالقمر الصناعي، إزالة التعديات بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بأسيوط (صور)

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على تكثيف الجهود بملفات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من العشوائية في البناء والتخطيط العام والعمل على تحسين المظهر العمراني للمحافظة، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتسريع الإجراءات المتبقية والانتهاء من هذا الملف في أسرع وقت ممكن وتحسين معدلات الأداء.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني.

إزالة مخالفات البناء والتعديات بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية

وشدد محافظ أسيوط على إزالة مخالفات البناء والتعديات بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية فورًا وقبل تفاقمها ومنع تكرار التعديات مرة أخرى والتصدي بكل حسم وقوة لكافة أشكال التعديات دون تقاعس أو تهاون للحفاظ على حق الدولة والشعب، لافتًا إلى التنسيق والتعاون المستمر بين رؤساء المراكز والأحياء والقرى ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لضمان سير العمل بكفاءة ورصد أي تعديات أو مخالفات تحدث في كافة ربوع المحافظة ومنعها على الفور للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي والمخالف.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، فضلًا عن الإجراءات الإدارية حفاظًا على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

المتابعة المستمرة والدورية لرصد أية تعديات أو مخالفات بناء في مهدها

ووجه محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، رؤساء الوحدات المحلية القروية بالمتابعة المستمرة والدورية لرصد أية تعديات أو مخالفات بناء في مهدها وتنفيذ الإزالات من أجل القضاء على البناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية حفاظًا على أمن مصر الغذائي.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن المخالفات يتم تصويرها ورصدها فور حدوثها عن طريق الأقمار الصناعية ووحدات المتغيرات، وهو ما سيوضح مدى قوة العمل الذي يتم على أرض الواقع من عدمه، على أن يتم اتخاذ الإجراءات تجاه المتقاعسين من الأجهزة التنفيذية المعنية.

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