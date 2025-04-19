السبت 19 أبريل 2025
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محافظات

فرق استعراضية على متن أتوبيسات مكشوفة تجوب شوارع أسيوط في عيدها القومي (صور)

أتوبيسات تجوب شوارع
أتوبيسات تجوب شوارع أسيوط،فيتو

 أطلق اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، في إطار احتفالات محافظة أسيوط بعيدها القومي الـ 226، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام،  مبادرة فريدة من نوعها تمثلت في تسيير أتوبيسات سياحية مكشوفة تجوب شوارع المدينة، تحمل على متنها فرق استعراضية وغنائية تقدم عروضًا فنية متنوعة للمواطنين، بالتعاون مع إحدى الملاهي بمدينة أسيوط الجديدة، في خطوة تهدف إلى إدخال البهجة والفرحة في نفوس المواطنين في مختلف أحياء المحافظة.

أجواءً احتفالية مميزة على المدينة

 وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا من أهالي أسيوط، الذين تفاعلوا مع العروض الفنية والموسيقية المقدمة من على متن الأتوبيس، معبرين عن سعادتهم بهذه اللفتة التي أضفت أجواءً احتفالية مميزة على المدينة.

 وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها المحافظة احتفالًا بعيدها القومي، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو تعزيز الروح الوطنية وإحياء التراث الثقافي والفني للمحافظة، بالإضافة إلى إدخال البهجة على نفوس المواطنين.

 وأضاف أبوالنصر أن محافظة أسيوط تسعى دائمًا إلى تقديم أفكار مبتكرة في احتفالاتها الوطنية، تعكس تاريخها العريق وتُبرز المواهب الفنية المحلية، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تُسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الثقافية بين أبناء المحافظة.

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 يُذكر أن محافظة أسيوط تحتفل بعيدها القومي في 18 أبريل من كل عام، إحياءً لذكرى انتصار أهالي قرية بني عديات على الحملة الفرنسية عام 1799، حيث تُنظم المحافظة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية بهذه المناسبة.

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