محافظ أسيوط يطالب بتطوير كورنيش النيل والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالف

طالب اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بإزالة مخالفات البناء فورًا بكل الحزم والحسم ودون تهاون أو تقاعس بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وإدارات المتابعة الميدانية وغيرها من لجان الرصد الميداني للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي المخالف بكافة المراكز والقرى تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات

ولفت محافظ أسيوط إلى متابعته المستمرة لأعمال الإزالة التي تتم للمباني المخالفة بكافة مراكز ومدن المحافظة، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات أو مخالفات لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع الأجهزة التنفيذية والعمل بروح الفريق لخدمة المواطن للارتقاء بالخدمات وتحقيق تنمية مستدامة على أرض المحافظة وفقًا لتوجهات الدولة التي تولي اهتمامًا خاصًّا بالمواطن في كافة ربوع الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والأحياء لمناقشة العديد من الملفات والقضايا المتعلقة الحيوية المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظة لشئون الثروة الحيوانية، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة.

ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات

وأكد محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والقرى والنجوع للحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، مشددًا على المتابعة الميدانية اليومية لرؤساء المراكز لضمان تقديم خدمة نظافة فعالة، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل للتيسير على المواطنين وإيجاد حلول لمشاكلهم وتلبية طلباتهم والوصول إلى إرضائهم على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية تطوير كورنيش النيل والترعة الإبراهيمية بالمراكز والأحياء وفقًا للإمكانات المتاحة لتصبح متنفسًا حضاريًا يليق بأهالي المحافظة ويوفر خدمات ترفيهية موجهًا بسرعة وضع تصور وخطة للانتهاء من أعمال الصيانة والتجميل والإضاءة والتشجير بتلك الأماكن موجهًا بحصر كافة المنشآت والمباني الواقعة على ضفاف نهر النيل والتأكد من مدى قانونيتها وتعظيم الاستفادة منها لافتًا إلى أهمية تنمية الموارد والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لدينا.

ووجه محافظ أسيوط برفع كفاءة وصيانة المعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بكل مركز وحي أولًا بأول لتكون جاهزة في أي وقت واستغلالها بالشكل الأمثل وتقوية الإمكانيات الفنية للمراكز واستخدامها في تقديم خدمات أفضل للمواطنين لافتًا إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين بصفة دورية ورفع كافة المخلفات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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