الأحد 20 أبريل 2025
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فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إنقاذ طفل دخل في غيبوبة بسبب نزيف حاد

فريق أطباء جامعة
فريق أطباء جامعة أسيوط، فيتو

نجح فريق طبي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط في إنقاذ حياة طفل  من موت محقق، وذلك نتيجه تعرضه لنزيف حاد ومضاعفات خطيرة عقب أسبوع من خضوعه لعملية استئصال اللوزتين في أحد المراكز الطبية، وذلك استمرارا للنجاحات الطبية التي تحققها مستشفيات جامعة أسيوط في مجال إجراء العمليات الجراحية الدقيقة. 

 

 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والأستاذ الدكتور محمد محمود رشدي رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة.

جامعة أسيوط تستقبل طفل يعاني من غيبوبة بسبب نزيف حاد 

وكان المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط استقبل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في حالة غيبوبة تامة نتيجة النزيف الشديد، وعلى الفور، تم نقله إلى العناية المركزة، حيث خضع لعمليات نقل دم عاجلة ومتابعة دقيقة للعلامات الحيوية، ونظرًا لاستمرار النزيف واحتمالية الاختناق، قامت الطبيبة رانيا ثروت، أخصائية الأنف والأذن، والطبيبة شيرين أحمد، طبيب مقيم بالقسم، بإجراء عملية شق قصبي وتركيب أنبوب حنجري لتأمين مجرى الهواء.

ليقوم الفريق الطبي عقب ذلك بإجراء أشعة مقطعية بالصبغة على الرقبة، ليتبين وجود تمدد شرياني كبير في الشريان الرئيسي المغذي للوزتين،  ناتج عن تشوه خلقي في الشرايين، وقام الفريق الطبي بمحاولة لحقن الشريان المتمدد من خلال الأشعة التداخلية، إلا أن حجم التمدد الكبير حال دون إتمام الحقن بشكل كامل تجنبا لحدوث مضاعفات على المخ.

ومع استمرار النزيف وتدهور حالة الطفل، قام الأستاذ الدكتور محمد مدثر أبو شنيف، بإجراء عملية استكشاف دقيقة للرقبة تم خلالها ربط الشريان السباتي الخارجي المغذي للتمدد الشرياني، وهو ما أدى إلى توقف النزيف، واستعاده الطفل لوعيه تدريجيا، وتستقر حالته حتى تماثل للشفاء، وتم خروجه من المستشفى بصحة جيدة.

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم ضخم من مخ طفلة

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وعاون الفريق الطبي بقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بجامعة أسيوط، فريق طبي متميز من قسم التخدير جاء تحت إشراف الأستاذة الدكتورة هالة سعد رئيس القسم وضم كل من، الطبيب لؤي جمال،مدرس المساعد، والطبيبة مروة سيد، طبيب مقيم بالقسم وتوجه الفريق الطبي بالشكر لهيئة التمريض المعاونة والفنيين.

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