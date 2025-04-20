فتح الحدائق والمتنزهات مبكرًا استعدادًا لاحتفالات شم النسيم وأعياد الربيع بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على جاهزية كافة القطاعات بالمحافظة لاستقبال احتفالات شم النسيم وعيد الربيع مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية قد كثفت جهودها خلال الفترة الماضية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين لتوفير أجواء احتفالية آمنة وممتعة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

تجهيز كافة الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين مبكرا

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز كافة الحدائق والمتنزهات العامة على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء لاستقبال المواطنين وفتحها في ساعات مبكرة خلال شم النسيم لإعطاء الفرصة للمواطنين والأطفال للاستمتاع بمظاهر البهجة والاحتفالات فضلا عن تنظيم رحلات نيلية عبر المراسي السياحية، مع التأكد من صلاحية وسلامة العبارات والمعديات النهرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المواطنين خلال التنقلات النهرية بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية ورفع كافة الإشغالات مع الاهتمام بأعمال الانارة وإلغاء كافة الإجازات والراحات للمسئولين خلال فترة الاحتفالات للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

نشر لجان ثابتة ومتحركة لضبط حركة مرور السيارات في الشوارع

وأضاف محافظ أسيوط، إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتكثيف التواجد في محيط أماكن التجمعات والحدائق وتأمين الطرق والمحاور الرئيسية ونشر اللجان المرورية الثابتة والمتحركة لضبط حركة مرور السيارات في الشوارع والميادين الرئيسية ومحيط الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل بمختلف مدن المحافظة لضمان انسياب الحركة المرورية وعدم حدوث اختناقات كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والإسعاف لتوفير الخدمات الطبية اللازمة وتجهيز فرق الإسعاف للتعامل مع أي طارئ.

كما وجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى محافظة أسيوط بتكثيف الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال عيد شم النسيم ومتابعة مواقف السيارات لعدم استغلال المواطنين والالتزام بالتعريفة المحددة مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل مع المخالفين بكل حسم طبقًا للقانون كما أصدر توجيهاته لمديرية التموين بمراجعة توافر كافة السلع والمواد التموينية بشكل كامل والمتابعة المستمرة لحالة الأسواق وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.

وأوضح محافظ أسيوط أنه جرى تخصيص بعض الخطوط الساخنة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها على أرقام (114) أو أرقام (2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.