الأربعاء 22 يناير 2025
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محافظات

محافظ أسيوط: تسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء (صور)

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي، فيتو

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بقرية بنى مر التابعة لمركز الفتح، كما تابع انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك في إطار جولاته المستمرة ومتابعته الميدانية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية بكافة مراكز المحافظة تنفيذًا لخطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات لهم.

 

 

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح وهشام صلاح رئيس قرية بني مر وهند شوقي عبدالمنعم مدير المركز التكنولوجي ومصطفى فهمى مدير المتابعة الميدانية.

تقديم طلبات تراخيص البناء

 

واستمع محافظ أسيوط، إلى شرح تفصيلي من مدير المركز وموظفي الشباك حول آلية العمل والخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجى للمواطنين، والتي تشمل تقديم طلبات تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، وتراخيص الإعلانات، بالإضافة إلى العديد من المعاملات الأخرى.

 

وخلال الجولة جدد محافظ أسيوط حرصه على لقاء عدد من المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والتسهيلات التي يقدمها المركز للمواطنين لافتًا إلى انتظام العمل في كافة المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية ما عدا الجمعة وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية.

 

وكلف أبو النصر، رئيس المركز بالمتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ورفع نسب الإنجاز في هذا الشأن مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وعرض مزاياه وتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين فضلًا عن الإشراف على اللجان لضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

 

وأكد محافظ أسيوط  أهمية تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات المميزة والسريعة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على أهمية دور المراكز التكنولوجية في تسهيل الاجراءات وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات، وضرورة تدريب الكوادر البشرية بالمراكز التكنولوجية لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.

 

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وشدد المحافظ على سرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم بزيارة محافظ أسيوط لقرية بني مر، ولقائهم والاستماع إلى طلباتهم.

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