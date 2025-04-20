فرق طبية بمحيط كنائس أسيوط تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة

نشرت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط بشكل مكثف فرق وعيادات متنقلة بجميع الكنائس وأماكن التجمعات بمراكز ومدن المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للأخوة الأقباط، وتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في التخصصات المختلفة، بالتزامن مع احتفالات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

ويأتي هذا في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الاحتفالات الدينية والمناسبات العامة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط.

تجهيز العيادات المتنقلة وتدعيمها بأطقم طبية

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، أنه تم التنسيق الكامل مع جميع الإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية والدكتور عبد المالك محمود مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي والدكتورة نهى عبد الله مدير إدارة الرعاية الأساسية ومدير المبادرات الرئاسية، وتم تجهيز العيادات المتنقلة وتدعيمها بأطقم طبية من أطباء وصيادلة وتمريض.

وأشار وكيل الصحة بأسيوط إلى توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة للإسعافات الأولية، لضمان تقديم الخدمات الطبية بالشكل الأمثل، هذا بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعوية للمواطنين والأخوة الأقباط في الكنائس وأماكن التجمعات من خلال فرق التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي.

المبادرة الرئاسية الصحية “١٠٠ مليون صحة”

فيما أشار الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، أن الفرق الطبية قامت خلال تواجدها داخل الكنائس ومحيطها من خلال العيادات المتنقلة، بتقديم الخدمات الصحية للأخوة الأقباط والمواطنين المترددين، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية الصحية "١٠٠ مليون صحة"، والتي تشمل الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

من جانبه أوضح المعتصم بالله السيوطي المتحدث بمديرية الصحة بأسيوط أنه في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين، وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين أثناء الاحتفالات بالأعياد قامت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة بنشر فرق التواصل المجتمعي والفرق الطبية في مختلف كنائس المحافظة، وذلك لتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي، إلى جانب خدمات المبادرات الرئاسية، وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة المجيد.

وأكد السيوطي أن هذه الفرق تعمل داخل الكنائس وبمحيطها وأماكن التجمعات العامة، بهدف رفع الوعي الصحي بين المواطنين، وتقديم الإرشادات الوقائية، والتعريف بأهمية المبادرات الصحية الرئاسية مثل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وصحة المرأة، وغيرها من المبادرات التي تستهدف تحسين صحة الفرد والمجتمع مشيرا الي أنه انتشار الفرق حاليًا بجميع مراكز المحافظة، في خطوة استباقية لتعزيز الصحة العامة، خاصة في أوقات التجمعات والفعاليات الدينية والاجتماعية الكبرى، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وقدم وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة الشكر لجميع الفرق الطبية التابعة للمديرية، ولمديري العموم، ومديري إدارات المبادرات الرئاسية والثقافة الصحية والإعلام السكاني بالمديرية، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المواطنين بمحافظة أسيوط.

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