فوائد التونة، تخفض الكوليسترول وتعزز صحة القلب

فوائد التونة، التونة من الأسماك الشهيرة على مستوى العالم وتتميز بمذاقها اللذيذ الذى لا يقاوم ويتم تصنيعها لتكون معلبة وهى الوجبة الأشهر على مستوى العالم.

وفوائد التونة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن التونة من أكثر أنواع الأسماك استهلاكًا حول العالم، ويرجع ذلك إلى طعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى فوائدها الصحية العديدة التي تجعلها خيار مثالي لمن يسعون إلى نمط حياة صحي، وتتوفر التونة بعدة أشكال مثل التونة المعلبة أو الطازجة، وتدخل في العديد من الأطباق العالمية.

فوائد التونة للصحة

فوائد التونة للصحة

وأضاف السيد، أن من أبرز فوائد التونة، التى تدفعنا لتناولها:-

غنية بالبروتين عالي الجودة، والذي يُعد ضروري لبناء العضلات وتجديد الخلايا والأنسجة.

كما أن البروتين الموجود في التونة يُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يجعلها خيار ممتاز لمن يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن.

تتميز التونة أيضًا باحتوائها على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، وهي دهون مفيدة تُساهم في تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وقد أظهرت دراسات عديدة أن تناول أطعمة غنية بالأوميجا 3 يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي التونة على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين D، فيتامين B12، السيلينيوم، والحديد.

يُساعد فيتامين B12 على دعم صحة الجهاز العصبي، بينما يُعد السيلينيوم من مضادات الأكسدة القوية التي تحمي الجسم من تأثير الجذور الحرة.

ولا تقتصر فوائد التونة على الجسم فقط، بل تمتد أيضًا إلى دعم الصحة النفسية، إذ يُعتقد أن الأوميجا 3 تُساهم في تحسين المزاج، والتقليل من أعراض الاكتئاب والقلق، خصوصًا لدى الأشخاص الذين لا يتناولون كميات كافية من الأسماك.

محاذير تناول التونة

وتابع، أنه على الرغم من جميع الفوائد المذكورة عن التونة، إلا أنه ينصح بتناول التونة باعتدال، خصوصًا الأنواع المعلبة، لأنها قد تحتوي على كميات من الزئبق إذا تم استهلاكها بشكل مفرط، كما يُفضل اختيار التونة المعلبة في الماء بدلًا من الزيت لتقليل كمية السعرات الحرارية، والتونة خيار غذائي غني ومفيد إذا ما تم تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن، لما تحتويه من عناصر غذائية تُعزز الصحة العامة وتدعم وظائف الجسم المختلفة.

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