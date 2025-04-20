أخبار مصر اليوم: تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض.. حركة تنقلات بتعليم القاهرة.. حالة الطقس درجات الحرارة.. سعر الرنجة بالمجمعات الاستهلاكية

أخبار مصر نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وزير التموين: تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم

وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية التي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة.

وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، ومشاركتهم الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وقد تقرر تخفيض سعر كيلو الدواجن المجمدة من 135 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، كما تقرر تخفيض سعر طبق البيض (30 بيضة) من 150 جنيهًا إلى 125 جنيهًا، على أن يتم طرح هذه الكميات في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة لضبط الأسواق، وتوفير السلع الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة، خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات الرسمية التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرارها في ضخ كميات كبيرة من السلع المختلفة بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار عادلة، مع الحفاظ على جودة المنتج وتنوعه.

فيتو تكشف في عددها الجديد، تراكم الديون واستمرار الجباية تعجل بسحب الثقة من الحكومة



كشفت فيتو في عددها الجديد عن موجة غضب من وزراء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسبب تراكم الديون واستمرار الجباية وزيادة معدلات الفقر وغياب التخطيط للمستقبل.

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لأول مرة في منطقة القرن الأفريقي، مصر للطيران الناقل الرسمي لإحياء الذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم

وجّه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بتقديم كافة التيسيرات والدعم الكامل واللازم لإنجاح فعاليات إحياء الذكرى الخمسين لرحيل أيقونة الفن العربي، كوكب الشرق "أم كلثوم"، والتى أقيمت أمس بمسرح قصر الشعب التابع لوزارة الثقافة الجيبوتية من خلال مشاركة الشركة الوطنية "مصر للطيران" كناقل رسمي لهذه المناسبة الثقافية والفنية البارزة.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بدعم الحراك الثقافي والفني وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، ودعمًا للفعاليات الهامة والأنشطة الثقافية التى تتبناها الدولة لإبراز مكانة مصر وتعزيز علاقتها الدولية بأشقائها من دول منطقة القرن الأفريقي.

بالمواعيد وسعر التذكرة، قطار مخصوص بمناسبة شم النسيم غدا

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية اعتماد تشغيل قطار مخصوص لشم النسيم، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأعلنت الهيئة عن انطلاق قطار مخصوص شم النسيم (قطار النزهة)، وذلك صباح يوم الإثنين الموافق ٢١ / ٤ /٢٠٢٥ على أن يقوم القطار من محطة القاهرة الساعة ٤٠: ٦ ويصل محطة الإسكندرية الساعة ٤٠: ٩ على أن يعود من محطة الإسكندرية الساعة ٠٥: ١٨ ويصل محطة القاهرة الساعة ٥٠: ٢٠ طبقًا للجدول المرفق.

وأضاف رئيس الهيئة أن القطار يتكون من 8 عربات ثالثة مكيفة وسعر تذكرة السفر ٧٠ جنيها لرحلة الذهاب، و١٠٠ جنيه لرحلتي الذهاب والعودة، وأنه غير مسموح بالسفر بالتذاكر المنصرفة على هذا القطار بأى قطار آخر في رحلتى الذهاب والعودة لافتًا أن التذكرة المباعة لا ترد ولا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملى التذاكر المنصرفة عليه نقدًا، ومن يتواجد بالقطار بدون التذاكر المنصرفة لهذين القطارين سيتم تحصيل أجرة السفر كاملة منه علاوة على الغرامة المقررة.

ونبه رئيس الهيئة على نظار ومعاونى المحطات وخدمة العملاء بالإعلان عن موعد قيام القطار في رحلتي الذهاب والعودة من خلال الإذاعات الداخلية بالمحطات.

وأوضحت الهيئة أن هذا القطار يتم إطلاقه سنويًا لمشاركة جمهور الركاب في الاحتفالات بهذا اليوم ومساهمةً منها في إسعاد الركاب وقضاء أوقات ممتعة.

لضخ دماء جديدة، حركة تنقلات بتعليم القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بقيادة سماح إبراهيم، مدير المديرية التعليمية، عن حركة تنقلات بين عدد من القيادات بالإدارات التعليمية.

حيث أجرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، بقيادة سماح ابراهيم، مدير المديرية التعليمية حركة تنقلات بين عدد من القيادات بالإدارات التعليمية تضمنت الآتي:

تعليم القاهرة تواصل سلسلة اجتماعات هيئة الأبنية لمناقشة جميع المشكلات التي تخص المباني المدرسية

تعليم القاهرة تواصل نشر سلسلة نماذج امتحانات البوكليت في الدراسات الاجتماعية

أميرة محسن، وكيلا لإدارة الساحل

الدكتورة هند عابدين، مديرا عاما لإدارة غرب القاهرة

أمانى انور، مديرا عاما لإدارة الزاوية

خالد حمدان، مديرا عاما لإدارة عين شمس

نيفين سعد، مديرا عاما لإدارة مصر الجديدة

محمود عبد الرازق، مديرا عاما لإدارة شرق مدينة نصر

أحمد شعبان، مديرا عاما لإدارة المعادى

منيرة أسامة، مديرا عاما للشئون التنفيذية بالمديرية

آمال طنطاوي، مديرا لإدارة المستقبل

جيهان عبد الرازق، مديرا لإدارة بدر

هبة إسماعيل، مديرا عاما لإدارة القاهرة الجديدة

تجديد الثقة للدكتورة أميرة نور إدارة المعصرة

أماني نور، مديرا لإدارة الزاوية.

"التموين": انتظام عمل المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة أعياد الربيع وشم النسيم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام عمل المجمعات الإستهلاكية، غدا الإثنين، خلال أعياد الريبع وشم النسيم لضمان تلبية احتياجات المواطنين بكل المحافظات.

وأكدت وزارة التموين توافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمرتبطة بموسم أعياد الربيع وعيد شم النسيم في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.

وشددت الوزارة على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وخاصة على السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة مثل الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة والفسيخ، وذلك للتأكد من جودة المعروض وصلاحية المنتجات، وحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بصحتهم أو مصالحهم.

من ناحية أخرى، تواصل وزارة التموين صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر أبريل

وأكدت الوزارة أن أسعار السلع التموينية لم تشهد أي زيادة، مع توافر جميع السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأتاحت الوزارة إمكانية صرف الدعم الإضافي المتبقي من شهر مارس بالتزامن مع صرف مقررات أبريل، وذلك في إطار التيسير على المستفيدين من الدعم.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنافذ التموينية بتوفير السلع وضمان وصولها لمستحقيها دون أي تلاعب أو احتكار، مؤكدة أن الجهات الرقابية تتابع عن كثب عمليات الصرف، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات قد تعيق وصول الدعم إلى المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التوجه إلى المنافذ التموينية لصرف مستحقاتهم، مشددة على أهمية الإبلاغ عن أي مشكلات قد تواجههم أثناء عملية الصرف، لضمان تحقيق العدالة في توزيع الدعم وحصول كل مستفيد على حقوقه كاملة.

طقس شم النسيم، تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين

طقس يوم شم النسيم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الاثنين - يوم شم النسيم - حيث ترتفع درجات الحرارة ويسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، حار على الجنوب، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 33

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 35

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 29

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 28

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 31

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 34

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 35

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 36

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 39

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

قاد محمد عبد الوهاب رئيس حى مصر الجديدة حملة مكبرة على المحلات والكافيهات المتواجدة فى نطاق الحى بشوارع "الكوربة، إبراهيم اللقاني، سيد عبد الواحد"، حيث تم مراجعة التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها.

مخالفات صحية وإدارية، الحملات الرقابية تغلق سلسلة محلات كرم الشام في الجيزة

وشارك فى الحملة، مسئولو إدارة المحلات وإدارة التنظيم وإدارة الاشغالات وإدارة المتابعة الميدانية.

أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات وغلق وتشميع للإدارة بدون ترخيص وقطع مرافق عن المحلات غير المرخصة.

وتم خلال الحملة غلق وتشميع سلنترو والمالكى محل وخمور غير مرخص.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وسرعة حلها ورفع الإشغالات.

مستقبل التعليم يبدأ الآن.. مدبولي يبحث مع الوزير التوسع في المدارس الذكية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة تولي قطاع التعليم أهمية قصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية البشرية، وبناء الإنسان المصري، لافتًا إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بمواصلة النهوض بمستوى التعليم من كل جوانبه، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة متميزة في مُختلف المجالات، فضلاَ عن ضرورة التركيز على مجالات التعليم المُرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة مثل: الذكاء الاصطناعي والرقمنة، باعتبارها مجالات رئيسية في عملية التنمية، وتزايد الطلب عليها بسوق العمل.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع التعليم، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني الذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل بالفعل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومُتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا؛ حتى يسهم ذلك في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مُشيرًا إلى ضرورة مُواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع إدخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد.

5 رؤساء جامعات حكومية يستعدون لمغادرة مناصبهم، تفاصيل

يستعد 5 رؤساء جامعات حكومية، هي العريش ومطروح وكفر الشيخ والغردقة وبني سويف، لمغادرة مناصبهم، بسبب انتهاء مدد رئاستهم القانونية، أو بلوغهم سن المعاش.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب الترشح على رئاسة تلك الجامعات، ووجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، رئيس لجنة اختيار القيادات الجامعية، خطابات رسمية لرؤسائها، يطالبهم خلالها بالإعلان على المواقع الرسمية للجامعات عن فتح باب الترشح.

وتحدد الخطابات جدولًا زمنيا يبدأ بتقديم طلبات الترشح في 3 مايو المقبل، وتقديم الطعون، وينتهي بتسليم الأوراق للجنة في 13 مايو.

وأعلنت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن عن فتح باب الترشح لمن يرغب في رئاستها، في 3 مايو المقبل، حيث تنتهى فترة رئاسته للجامعة في 1 يونيو 2025 لبلوغه السن القانونية.

وتولى الدكتور منصور حسن رئاسة جامعة بني سويف لفترة ثانية، في أكتوبر 2021، بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان قد صدر القرار الجمهوري الأول برئاسته لجامعة بني سويف، في نوفمبر 2017.

وتستعد جامعة كفر الشيخ لإعلان فتح باب الترشح على رئاستها، بعد بلوغ رئيسها الحالي الدكتور عبد الرازق الدسوقي السن القانونية.

وشغل الدسوقي منصب رئيس جامعة كفر الشيخ منذ أغسطس 2019، بقرار جمهوري خلفا للدكتور ماجد القمري، بعد أن كان نائبا لشئون التعليم والطلاب.

بتخفيضات 25%، أسعار الرنجة بالمجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية " الرنجة " بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25 % عن مثيلاتها بالأسواق الحرة، بجانب طرح السلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة.

وتطرح وزارة التموين الرنجة بأسعار 140 جنيها، لتلبية احتياجات المواطنين خلال إجازة شم النسيم وأعياد الربيع.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية حرصها على توفير جميع السلع والمنتجات بكميات وأسعار مناسبة خلال فترة الأعياد، لضمان تلبية احتياجات المواطنين دون أي معاناة.

وأضاف الوزير أنه تم توجيه كافة الجهات الرقابية بوزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وخاصة على السلع التي يزداد الإقبال عليها خلال هذه الفترة مثل الأسماك المملحة والمدخنة والرنجة والفسيخ، وذلك للتأكد من جودة المعروض وصلاحية المنتجات، وحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بصحتهم أو مصالحهم.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أنه تم التشديد على مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية في مختلف المحافظات بضرورة التواجد الميداني ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال هذه الفترة، مع استمرار الحملات الرقابية اليومية بالتنسيق مع مباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع والإدارات المعنية، لضبط الأسواق ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في الأسعار.

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